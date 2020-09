¿Qué opina Harry Styles de las canciones que Taylor Swift ha escrito sobre él?

Harry Styles ha compartido sus pensamientos sobre el hecho de que su ex novia Taylor Swift haya escrito canciones sobre él y su ruptura. La estrella de One Direction de 26 años disfrutó de un romance de alto perfil con Taylor de 30 años en 2012 que, aunque breve, se dice que fue la inspiración para varias canciones de los artistas.

Los fanáticos han especulado durante mucho tiempo que el éxito de Taylor en 2015, Style y el sencillo de 2016 Out Of The Woods, fueron ambos sobre su romance pasado con Harry Styles. Una entrevista realizada por Howard Stern a principios de este año vio al cantante abordando el hecho de que Taylor había escrito canciones sobre él.

Harry Styles disfrutó de un romance con Taylor de 30 años en 2012

La estrella de Watermelon Sugar dijo: "Pienso en lo que significa para mí escribir una canción sobre otra persona y que alguien más haga eso, es como halagador, incluso si la canción no es tan halagadora, todavía le dedicas tiempo y, en última instancia, utilizando a la intérprete de "Cardigan" como ejemplo, es una gran compositora".

Añadió: "Así que al menos son buenas canciones". Siendo sincero con las melodías, Harry pasó a insinuar que se molestaría si su ex hablará mal de él en una pista. Dijo: “La única vez que realmente piensas que una canción es personal, es cuando el tema es hiriente para la otra persona”.

Taylor Swift y los temas inspirados en sus novios

Se cree que Harry está actualmente soltero, después de haber roto con la modelo Camille Rowe en 2018. Mientras que desde entonces Taylor se mudó con el actor británico Joe Alwyn, con quien ha salido desde 2016. Los fanáticos de la cantante estadounidense han seguido especulando sobre su música haciendo referencia a sus novios.

Taylor se mudó con el actor británico Joe Alwyn, con quien ha salido desde 2016

Se dice que sus canciones de 2019 Lover y London Boy tratan sobre Joe. Algunos fanáticos han sugerido que Joe pudo haber coescrito pistas en el reciente álbum de Taylor, Folklore, con un nombre falso. La teoría surgió cuando la cantante dijo que había coescrito canciones con alguien llamado William Bowery, que parece no tener una huella digital o profesional.