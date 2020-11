¿Qué opina Billie Eilish sobre las comparaciones con Lana del Rey?

Tanto los fanáticos como los críticos a menudo ven similitudes entre la música de Billie Eilish y la música de Lana Del Rey. Ambas artistas hacen música pop oscura que incorpora elementos de producción de hip-hop y letras brutalmente honestas.

En una entrevista con Elle, Billie Eilish dijo que tenía una mezcla ecléctica de influencias musicales que iban desde Tyler, the Creator y Earl Sweatshirt, ambos miembros del controvertido grupo de hip hop underground Odd Future, hasta los más retro como Lana Del Rey.

Billie Eilish habló sobre Lana Del Rey

Desde que Lana Del Rey entró por primera vez en el ojo público a principios de la década de 2010, los críticos han sentido que ha influido en muchos de sus contemporáneos. Sin embargo, Billie es una de los pocos artistas de su generación que cita abiertamente a Lana como una influencia.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, los cantantes suelen ofenderse cuando otros artistas se inspiran en ellos. Por ejemplo, Madonna una vez acusó a Lady Gaga con enojo de copiar su estilo. Lana Del Rey, sin embargo, no tiene esos resentimientos.

Billie admira a Lana del Rey

Cuando se le preguntó acerca de sus pensamientos sobre Billie Eilish, Lana la llamó "prodigiosa”. Ella agregó: “Amo a Billie Eilish. Y siento que he estado esperando este momento en la cultura de la música pop".

Lana se unió a otros músicos que han elogiado a Billie Eilish, incluidos Sir Elton John, Tyler, the Creator, Babymetal y Thom York. Lana debe haberse sentido halagada a principios del año pasado cuando Billie Eilish comentó sobre el hábito de los medios de compararlos a los dos.

Ella dijo: “No quiero escuchar que Billie Eilish es la nueva Lana Del Rey. ¡No le faltes el respeto a Lana de esa manera! Esa mujer ha hecho que su marca sea tan perfecta para toda su carrera y no debería tener que escuchar eso”.

A Billie Eilish no le gustan las comparaciones

Su elogio a Lana se mezcló con algunas críticas a los medios. Vio la insistencia de los medios en compararla con Lana como otro ejemplo molesto de la prensa que enfrenta a artistas femeninas entre sí.

"Todo el mundo siempre está tratando de hacer que todos compitan", dijo. “Son como, 'El álbum de Billie Elish podría superar al de Ariana…' Pero simplemente detente. No me importa nada de eso", dijo la cantante de “Bad Guy”.

Los comentarios de Billie Eilish son indicativos de una nueva era en la que las estrellas son cada vez más resistentes a las rivalidades. De manera similar, Taylor Swift mencionó las rivalidades creadas por los medios entre las estrellas del pop en el video de "You Need to Calm Down".