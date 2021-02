Billie Eilish fue entrevistada recientemente por The New York Times y la famosa y talentosa cantante reveló lo que opina y piensa sobre Julian Casablancas, vocalista de The Strokes. No solamente gusta de la legendaria banda sino que también siente una profunda admiración por su vocalista.

La interprete de Bad Guy mencionó en sus propias palabras que el álbum de The Strokes llegó a sus manos gracias a su hermano mayor, Finneas, quien se lo hizo llegar el año pasado en el mes de abril y para mayo, Billie, atravesó una especie de crisis por la pandemia así que mientras salía por su vecindario en bicicleta, reproducía su disco.

¿Qué opina Billie Eilish de Julian Casablancas de The Strokes?

Afirmó que las canciones de The Strokes le ayudaban a despejarse y a encontrar la paz mental que necesitaba en esos momentos de angustia por la emergencia sanitaria que sufría el mundo entero. Encontraba en este álbum ciertas canciones muy precisas para las vistas, los colores y los aromas que estaba experimentando.

“Dicen cosas que a mí nunca se me ocurrirían y eso es lo que amo de ellos. Que son muy “ellos” pero al mismo tiempo son muy fáciles de ligar y relacionar a tu propia vida”, dijo Billie Eilish quien quedó encantada con el talento de Julian Casablancas.

Billie Eilish expresó que Julian Casablancas es simplemente un genio que tiene el talento de hacer herizar la piel de quien lo escucha. Este cantante y compositor es originario de Nueva York e inició en The Strokes desde el año 1998 pero también ha trabajado como solista.

En el año 2003, formó otra banda de rock alternativo llamada The Voidz con la que grabó varias canciones distribuidas por su propio sello, Cult Records.

