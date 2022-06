¿Qué ocasionó la discusión entre Silvia Pinal y Mónica Barbán?

Silvia Pinal ha estado en boca de todos desde que apareció en los escenarios del teatro y frente al público al actuar en Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita! a pesar de verse delicada de salud. Hoy vuelve a la polémica al tener problemas por la administración del teatro con la actriz Mónica Barbán, que intentó agredirla aunque eran amigas.

Todo empezó porque los hijos de la primera actriz decidieron que Mónica Barbán dejará su administración, algo que no le pareció. Así que fue a reclamar, pero de una forma muy poco educada.

Esto se supo debido a que se filtró un audio y Luis Enrique Guzman, hijo, detalló que al darle la noticia, Mónica exigió su liquidación. También quería hablar a fuerzas con Silvia en privado, pero fue detenida en el momento en que intentó lesionar a la actriz.

“Yo defendiendo a mi mamá porque esta señora a fuerzas se la quería llevar o quería sacarla para platicar con ella a solas, le dije ‘no puedes estar jaloneando a mi mamá’”.

Hijo de Silvia Pinal señala que hay mal manejo de su teatro

El teatro de Silvia Pinal.

Esta situación inició el pasado marzo, cuando Luis Enrique Guzman señaló que Mónica Barbán realizaba una mala gestión del teatro de Silvia Pinal. Aunque Mónica indicó que era muy transparente en toda la administración que realizaba. Ella aseguraba que era un simple capricho del hijo de la actriz de oro.

La presentadora y actriz clásica Silvia Pinal por su parte opinaba que ella no se metía en el asunto y también resaltaba que Luis Enrique tenía ideas muy creativas así que no estaba en desacuerdo de que la gestión de su teatro pasará a manos de él.

La controversia no se aleja de la actriz y está no es la primera vez en que la han violentado. En el pasado, fue maltratada por su ex esposo Enrique Guzmán. Silvia señaló que una de las causas fueron los celos y la diferencia de edad que había entre ellos.

Te puede interesar: Silvia Pinal reacciona ante las críticas y le envía un mensaje a sus detractores

¿Cuántos años se llevan Enrique Guzmán y Silvia Pinal?

Silvia Pinal y Enrique Guzmán de jóvenes.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán se llevaban 11 años, pero aún así se casaron. Comenzaron su relación cuándo ella tenía 36 años y él 25 años. A pesar de la diferencia de edad la boda se celebró en 1967 mientras se estaba filmando una película en donde Silvia actuaba.

Sin embargo, los problemas comenzaron y ocasionaron el fin del la unión entre ambos famosos nueve años después. Aunque compartieron bellos momentos, Silvia Pinal acusó a Enrique Guzmán de violencia doméstica ocasionando gran polémica tras esta declaración.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.