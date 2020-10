¿Qué nombre artístico usaba SUGA antes de unirse a BTS? (no es Agust D)

Con siete miembros talentosos en BTS (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook), algunos de estos idols tuvieron participaciones en la musica antes de unirse a este grupo de K-pop. Eso incluye a Suga, quien en realidad tenía un nombre artístico diferente cuando rapeaba con su grupo de hip-hop. Esto es lo que sabemos sobre los diferentes nombres artísticos de Min Yoongi.

¿Qué significa el nombre artístico de Suga?

La mayoría de los miembros de BTS usan un nombre artístico cuando actúan con el grupo. Kim Namjoon se llama RM, anteriormente Rap Monster. Kim Taehyung se llama V. Uno de los raperos del grupo, y el intérprete detrás de canciones como "Seesaw" e "Interlude: Shadow", es conocido cómo Suga.

Suga tenía otro nombre artístico antes de entrar a BTS

Este nombre artístico está relacionado principalmente con la posición en la cancha que tenía asignado Min Yoongi cuando jugaba baloncesto. Según el Portal de Corea, "Suga generalmente desempeña el papel de un escolta, y el nombre artístico Suga se tomó de las primeras sílabas de este término".

Suga lanza música en solitario cómo "Agust D"

Es súper dulce, por eso el nombre artístico de Min Yoongi es tan perfecto. Cuando actúa junto a los miembros de BTS, se hace llamar Suga. Sin embargo, cuando Suga lanza música cómo solista, incluido el video musical de "Daechwita", tiene un nombre diferente: Agust D.

El nombre artístico de Agust D proviene de una inversión de su nombre artístico de BTS, "Suga", así como de un reconocimiento al grupo de rap underground del que formaba parte, D-Town. (Algunos también informan que es una referencia a su ciudad natal, Daegu Town).

Suga hacía música desde antes de unirse a BTS y usaba otro nombre

A menudo rapea y canta junto a otros miembros de BTS, incluidos J-Hope y RM. Sin embargo, con su proyecto en solitario, Suga tiene más libertad para explorar diferentes tipos de música en sus canciones.

“Puedo mostrar un lado más crudo de mí mismo”, explica sobre su personaje de Agust D, durante una entrevista con la revista Time. "Es la música que quería hacer, en lugar de fijarme en intentar algo nuevo".

¿Cuál era el nombre artístico de Suga antes de BTS?

Incluso antes de unirse a BTS, Suga estuvo involucrado en la creación e interpretación de música. Según Koreaherald, "en 2010, cuando formaba parte del equipo de hip-hop D-Town, produjo la canción" 518-062 "en conmemoración del Levantamiento de Gwangju".

Cuando actuó como rapero clandestino, Suga se llamaba "Gloss". Usó este nombre porque era similar al significado de su nombre real, "Yoongi", que se traduce aproximadamente como "brillar" o "brillo".

