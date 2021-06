"Que no se entere" de Christian Nodal, una versión acústica

"Que no se entere" de Christian Nodal es una de las canciones que interpretó el famoso cantante mexicano durante sus comienzos en la industria musical. El tema es una versión acústica que fue compartida en el 2016; la canción la compuso Joan Sebastian.

El tema es una de las canciones que formó parte del álbum de Eliseo Robles y Los Bárbaros del Norte. De igual forma el tema también ha sido interpretado por Julión Álvarez y su Norteño Banda, la canción forma parte del álbum "Ni lo intentes".

Y es que, uno de los covers que incluyó el cantante de 22 años de edad en su primer álbum de estudio fue "Mi eterno amor secreto" de Christian Nodal, una canción del cantante Marco Antonio Solís.

Acordes de "Que no se entere" de Christian Nodal

Los acordes de "Que no se entere" de Christian Nodal son fáciles de tocar con algunos instrumentos musicales como la guitarra pues los acordes son: Sol, Mim, Do, Re, Sol, Mim, Do, Re, Sol, MIm, Do, Re, Sol, Mim, SOL, Mim, Re, Do Re, Do, Re, Sol, Sol Mim, Do, Re, Sol, Mim, Do, Re.

De igual forma, los acordes de los éxitos de Christian Nodal, también se encuentran disponibles en varias cuentas de YouTube, pues diversos usuarios han compartido tutoriales para mostrar paso por paso las diferentes maneras de tocar las canciones del cantante.

Letra completa de "Que no se entere" de Christian Nodal

En La Verdad Noticias te compartimos la letra completa de una de las canciones de Christian Nodal que interpretó el cantante mexicano hace algunos años. La letra de la canción habla sobre la ruptura de una historia de amor.

Que no se entere

Que estoy llorando

Que nunca sepa de mi desesperación

Por no tenerla

Y estarla amando

Que nunca sepa

Que me duele el corazón

Dejenla que sea feliz con el que quiera

Dejenla que se le olvide mi querer

Ay ay ay ay

Y déjenme que me muera

Recordando y bendiciendo a esa mujer

Que no se entere

Que estoy muriendo

Desde la fecha de nuestra separación

Que no se entere

Que nunca vuelva

Y no regrese

Si lo hace por compasión

Dejenla que sea feliz con el que quiera

Dejenla que se le olvide mi querer

Ay ay ay ay

Y déjenme que me muera

Recordando y bendiciendo

A esa mujer

Ay ay ay ay

Y déjenme que me muera

Recordando y bendiciendo

A esa mujer

Que no se entere

Que estoy muriendo

Desde la fecha de nuestra separación

Que no se entere

Que nunca vuelva

Y no regrese

Si lo hace por compasión

Dejenla que sea feliz con el que quiera

Dejenla que se le olvide mi querer

Ay ay ay ay

Y déjenme que me muera

Recordando y bendiciendo a esa mujer

Ay ay ay ay

Y déjenme que me muera

Recordando y bendiciendo

A esa mujer

Canción de la versión acústica de "Que no se entere" de Nodal

El video de la versión acústica que interpretó el cantante mexicano está disponible en YouTube, el video con el audio ha sumado más de 8 millones de visualizaciones. Además los usuarios han compartido que el tema es una de las mejores canciones que ha interpretado el famoso.

De igual forma, otro usuario ha compartido la interpretación en vivo de "Que no se entere" de Christian Nodal, pues antes de lanzar su disco, el joven artista compartía videos de varios covers de grandes cantantes.

