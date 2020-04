¡Qué mujer! Galilea Montijo presume asombroso abdomen

Galilea Montijo volvió a sorprender a sus admiradores del programa “Hoy” al lucir un look muy atrevido, ya que a pesar de la cuarentena la famosa no pierde la ocasión para lucir un estilo espectacular en esta primavera.

A la guapa presentadora de Televisa le gusta ser el centro de atención en el matutino. En diversas ocasiones se ha presentado en el foro con diferentes atuendos muy sexys, lo que ha ocasionado revuelo en las redes sociales.

Una de las prendas favoritas de Galilea Montijo son los ajustados vestidos, aunque en su reciente participación en el programa impactó al público con un coqueto pantalón blanco y un micro top que remarcó su asombroso abdomen.

Así enamora la conductora a sus fans

En la fotografía se puede apreciar a la conductora posar en los pasillos de Televisa, uno de los lugares favoritos que le gusta usar a la presentadora para tomar diversas fotografías y compartirlas a través de Instagram.

Comentarios como: “Hermosa”, Guapísima”, “Te ves sumamente hermosa”, “Que bonita Gali, la mejor siempre”, “Divina”, “Me encanto tu top”, “Guapa”. Fueron algunos de los mensajes que le enviaron a la conductora del matutino.

La hermosa presentadora de la pantalla chica recibió halagadores comentarios, incluso la ex "Chica del clima" Yanet García no dudó en comentar lo hermosa que lucía con aquel look súper coqueto. De igual forma diversos famosos de la farándula quedaron fascinados al ver el marcado abdomen de la presentadora.

Recordamos que Galilea Montijo por haber compartido una extraña fotografía de espaldas, recibió diversas críticas por parte de algunos usuarios, quienes mencionaron que parecía un hombre, mientras que sus admiradores la defendieron y expresaron que se ve guapísima a sus 46 años de edad.

Foto: Instagram.