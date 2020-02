¡Qué miedo! Silent Hill y Sailor Moon se unen en un terrorífico crossover.

Los fascinantes colores y texturas que caracterizan el arte de Vicent Van Gogh ahora se convierten en una experiencia personal gracias a ‘Van Gogh Alive The Experience’, una exhibición multisensorial que ¡por fin ha llegado a México! Sí, ahora podrás disfrutar de las obras más destacadas de Van Gogh en salas donde los muros, columnas, techo y piso sirven como pantalla para las proyecciones de estas delirantes imágenes que además están acompañadas de una banda sonora que ameniza cada cuarto para darle énfasis al momento Los fanáticos de este gran artista agotaron de inmediato las entradas correspondientes a febrero, pero aún hay boletos disponibles para asistir en marzo, abril y mayo ¡Corre por los tuyos y cautívate con esta presentación! . . . . #vicentvangogh #vangoghalive #vangoghalivetheexperience #art #arte #pintura #pintores #exposition #experienciamultisensorial #artist

