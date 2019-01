¡Qué miedo! Paola Rojas en plenas vacaciones se encontró con un cocodrilo

La periodista Paola Rojas compartió una instantánea de sus vacaciones junto a su familia, pues la conductora presumió con todos sus seguidores que estaba con sus hijos en la playa.

Y es que en una reciente fotografía Paola Rojas decidió irse a bucear, pero al salir a la superficie se llevó tremenda sorpresa cuando se encontró con un cocodrilo.

Quizás te pueda interesar: Noelia reta la censura de Instagram con tremendo desnudo (FOTO)

De inmediato los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, pues estaban muy asombrados porque el cocodrilo estaba muy cerca de la periodista Paola Rojas.

"En ese instante me da un infarto jeje", "Salte de ahí Pao que miedo!!! La vida no vale nada!", "Que valor. Me gustaría ir también un gran abrazo Paola", "Que valiente eres Paola porque yo me hubiera desmayado".