"Que me castiguen": El fetiche de Cristian Castro que sorprendió a una mujer

"Me gustan las mujeres que castigan": Cristian

Con su peculiar estilo del humor y su personalidad alocada, Cristian Castro nuevamente vuelve a dar mucho de que hablar tras sus recientes declaraciones en el programa de televisión argentino, "Canta conmigo ahora", donde el cantante mexicano imparte como jurado.

Precisamente fue durante una de las más recientes galas cuando el cantante habló con una participante y aseguró que su look y vestimenta son para castigar, tal como a él le gusta que las mujeres lo traten en la cama.

Por supuesto que dichas declaraciones de Cristian se tornaron divertidas, dejando de lado los memes por su arriesgado look y pasando a segundo término sus polémicas de años pasados.

El "Gallito Feliz" habló sobre uno de sus fetiches al momento de sentirse atraído por una mujer y por supuesto que sus declaraciones no pasaron nada desapercibidas, sumándose a su alocada vestimenta y look que ha dado mucho de qué hablar.

Y es que el cantante reconoció que le gusta que una mujer "lo castigue" al momento del acto sexual, todo ello tras mirar la presentación de una participante del programa "Canta conmigo ahora", recalcando que lo que más la traía de dicha mujer era "el look que castiga".

"A mí me gusta porque está castigadora la chica, me gusta mucho, es que siento que ese look me castiga, míralo", destacó Cristian Castro sin quitarle la vista de encima a la participante, que tenía un outfit símil cuerpo y donde se resaltaba su cuerpo. "¿No te gusta cuando la mujer te castiga un poco? La chica me va a castigar a besos", cerró Cristian con tono seductor.



Contrario a lo que uno podría imaginarse la participante aceptó la invitación de Cristian e interpretó a capela un fragmento de su icónico tema "Por amarte así", el cantante la acompañó en determinados momentos en los coros.

¿Cuál es la edad de Cristian Castro?

Nacido un 8 de diciembre de 1974 en la Ciudad de México, Cristian Sainz Valdés Castro, es un reconocido cantante, productor, actor y presentador de televisión que en la actualidad tiene 47 años de edad.

Entre su larga lista de atribuciones de Cristian Castro a la industria del entretenimiento destacan sus innumerables hits, mismos que ha colocado en el gusto del público con temas como "Yo quería", "Azul", "Mañana, mañana", "No podrás", "Por amarte así" y "Vuélveme a querer".

