¿Qué mamó Sofía Castro con HINCHADOS labios preocupa a sus fans (VIDEO)

Sofía Castro es una de las hermosas hijas de la exprimera dama de México, Angélica Rivera, que no deja de ser una de las más queridas de las redes sociales y que recientemente ha preocupado a sus fans por lucir unos extraños labios.

Fue por medio de sus historias de Instagram que la joven actriz mexicana apareció con algunas extrañas ampollas en los labios y hasta un poco hinchados, que han causado gran alarma y preocupación por su apariencia.

Los labios hinchados de Sofía Castro

No es para menos que los fans de la bella hija del Güero Castro preocupara a sus fans, ya que hace algunas horas de nueva cuenta apareció en redes sociales con ampollas en los labios al igual que pasó hace unos meses y muchos de los internautas están pensando lo peor de ese hecho.

La joven de 23 años por medio de los videos de sus historias lamentó que estos dolorosos fuegos hayan aparecido cuando faltan solo unos días para cumplir años, pero ha sido hasta que explicó de que se trataba, cesaron los fuertes rumores de que la había pasado.

Dentro de lo que se alcanza a escuchar en los videos que ha publicado en su Instagram se destaca lo siguiente: No puede ser que traiga la boca así, no puedo del dolor, del ardor, de la comezón.

Hay que destacar que dentro del mismo video la actriz mexicana, también aprovechó para dejar en claro que no tiene ninguna enfermedad infecciosa en los labios, que es un padecimiento muy doloroso que sufre desde que era una bebé y por el que tiene que luchar cuando se le presenta, así lo detalló:

Desde los dos años literales, desde que estoy chiquita la paso mal, no puedo ni hablar, no es exageración, los que sufren esto, me van a entender.

Cabe destacar que Sofía Castro, hija de La Gaviota, también detalló al final de sus videos que trabaja en un nuevo proyecto en el que está involucrado su novio, Pablo Bernot y con el que muy pronto sorprenderá a sus fans.

¿Crees que Sofía Castro oculta lo que verdaderamente tiene en sus labios?