¿Qué libros irían perfectos con canciones de Taylor Swift?

Hace unos días fue el cumpleaños número 31 de Taylor Swift, y el mundo de los booktubers y youtubers no son ajenos a esta celebración, por lo que una de nuestras booktubers favoritas en La Verdad Noticias, Fa Orozco, realizó un video especial para celebrar el cumpleaños de la cantante.

En su video titulado “Canciones de Taylor Swift como libros” la oriunda de Monterrey nos da una lista de 17 canciones que combinan perfectamente con algunos libros clásicos y actuales, y en específico con sus personajes.

Canciones de Taylor Swift como libros

Aunque mencionó en el video 17 canciones de diferentes álbumes, solamente te platicaremos de algunas de ellas, para que no dudes en ir a ver el video de Fa Orozco, quien empezó hablando de Blank Space, y comparó a Holly Golightly de Breakfast at Tiffany’s.

Para Cruel Summer escogió a Cadence y Gat, del libro We Were Liars. Por su parte, para la canción Wildest Dreams asignó a la pareja conformada por Daisy Jones y Billy Dunne del libro Daisy Jones and The Six.

Además para The Archer, canción del álbum Lover asignó a Éponine de Los Miserables ya que es alguien que se encuentra en el combate, metáfora que utiliza la cantante en su canción antes mencionada.

Dancing With Our Hands Tied es una canción que habla de un romance a escondidas pero que no pueden terminar de quererse los protagonistas, y ella canta que lo ama en secreto, aunque ahora bailan con las manos atadas, canción a la que le asignó a Gatsby y Daisy del libro “El Gran Gatsby”.

Estas son solo algunas de las 17 canciones de las que habló Fa Orozco en su más reciente video dedicado a Taylor Swift, quien por cierto, sorprendió recientemente lanzando un álbum nuevo llamado “Evermore” en el marco de su cumpleaños número 31, y que llega tan solo unos meses despues de Folklore.

¿Te gustaron las comparaciones de las canciones de la llamada "Miss Americana" con libros y personajes?, ¿Que otra canción de la cantante americana compararías con algún libro?, dinos tu opinión en los comentarios.

