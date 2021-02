El día de San Valentín se festejó la semana pasada y la famosa cantante Billie Eilish celebró la entrañable amistad con su mejor amiga y le regaló un increíble obsequio.

A su corta edad, Billie Eilish es una de las celebridades musicales más renombradas de su generación al definir un estilo musical y de vestir que llamó la atención del público internacional.

¿Qué le regaló Billie Eilish a su mejor amiga? ¿Quién es Zoe Donahoe?

Desde hace años, Billie Eilish y Zoe Donahoe sostienen una solida amistad. En redes sociales circulan momentos de ambas en conciertos de la cantante, saliendo de fiesta o tomándose selfies.

A través de redes sociales, se dio a conocer que la cantante preparó una especial sorpresa para que su mejor amiga disfrutada de una linda forma el Día del amor y la amistad.

El día de San Valentín, Zoe Donahoe compartió en instagram los regalos que recibió por el festejo tomando una fotografía de un gran ramo de rosas que le regaló su amiga Billie Eilish.

Con el regalo, la joven cantante mostró lo comprometida que está con su relación amistosa de años con Zoe y lo detallista que puede llegar a ser con la gente que ama.

Aunque para celebrar el amor y la amistad no se necesita una fecha específica, Billie Eilish dejó en manifiesto que es la mejor amiga que todos requieren en su vida.

A pesar de la fama, la exitosa cantante de "Nada Guy" sigue siendo una chica divertida y con un círculo de amigos solidarios que siempre están para ella sin importar las cosas.

Billie Eilish: Así fue su peor cita en San Valentín

Con estas acciones queda claro que la joven Billie Eilish tiene muy buena suerte en el ámbito de la amistad, sin embargo, los fans se preguntan si le irá igual en su vida amorosa.

Billie Eilish es una de las cantantes más talentosas que hay en la actualidad, y como te hemos mencionado con anterioridad en La Verdad Noticias, la ganadora del Grammy también ha tenido sus fracasos amorosos.

Es por ello que la cantante no dejó de contar una de sus experiencias más complicadas en San Valentin, pues dijo que tuvo una experiencia amorosa que marcó uno de sus 14 de febrero, pero para mal.

La famosa no tiene filtro para hablar sobre su experiencia en el amor, y fue en una entrevista que reveló cómo fue su primera peor cita, que un momento que debía ser lindo, terminó en desastre.

Dijo que salió con un chico millonario, y él la llevó al cine, y estuvieron en la sala en un silencio incómodo, sin embargo, todo se tornó raro, después de que el joven llevara a un chaperon, quien era su mayordomo.

¿Qué piensa Billie Eilish sobre su nuevo documental?

Billie Eilish se abre sobre cómo se sintió después de ver 'The World's A Little Blurry' por primera vez. Además, acaba de revelar por qué no quería ver el documental con su familia al principio.

Eilish se está preparando para el lanzamiento de su nuevo documental 'The World's A Little Blurry', que llega oficialmente el 26 de febrero, esto además de otros planes en su carrera musical.

El documental ofrece una mirada vulnerable dentro del ascenso a la fama de Billie Eilish a lo largo de los años. Los rumores sobre este surgieron por primera vez en octubre de 2019 cuando Eilish estaba de gira.

Se vio a la vocalista siendo seguida por un equipo de video, insinuando que un nuevo proyecto estaba en camino. Luego, en septiembre de 2020, Eilish finalmente confirmó que se estaba preparando un documental.

¿Llegará el documental de Billie Eilish a Netflix?

El esperado documental “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” ya tiene fecha de estreno y México será uno de los cuantos países afortunados en los que se proyectará en salas de cine.

La producción dirigida por el cineasta R.J. Cutler muestra una parte íntima de la vida personal de Billie, quien a sus 19 años se ha coronado como una de las artistas más exitosas.

La cinta muestra el proceso de trabajo de Billie Eilish y su hermano Finneas, quien es productor musical, durante la producción de su primer disco “When We Fall Asleep Where Do We Go?”.

No, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry no llegará a Netflix. Se lanzará en cines y en Apple TV + el viernes 26 de febrero de 2021. Dirigido por RJ Cutler, el documental utiliza metraje detrás de escena.

