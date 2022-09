¿Qué le pasó a Shakira en España?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll es una gran y famosa cantante que a lo largo de su carrera ha realizado giras y conciertos en distintas partes del mundo y gracias a toda su fortuna también ha tenido la oportunidad de adquirir propiedades en varios países , pero… ¿por qué la están acusando de evasión fiscal en España?

Todo comenzó en el 2012 cuando la colombiana se tenía que mover constantemente de un lugar a otro por motivos laborales y España era uno de esos.

Según Shakira, en ese momento su residencia se encontraba en las Bahamas y eventualmente realizaba uno que otro viaje hacia el país de Piqué.

No obstante, las leyes de ahí estipulan que un extrangero no puede residir en el país por más de 183 días anuales, de lo contrario, quien ya vive ahí ante la ley, tendría que comenzar a pagar impuestos como cualquier ciudadano.

Los registros de la hacienda mencionan que entre el 2012 y el 2014 Shakira fue considerada una residente que no pagaba impuestos y por tal motivo le dieron una multa de 14.5 millones de euros, mismos que pagó en el 2018 con todo y sus intereses.

Ahora, las autoridades de España piensan que no recibió castigo alguno y creen que se merece hasta 8 años de cárcel por haber evadido impuestos durante esos dos años y por supuesto, Shakira no está de acuerdo.

Cabe destacar que la Fiscalía intentó negociar un trato pero la cantante colombiana se negó rotundamente porque confía en su inocencia, así que los conflictos legales se tendrán que resolver en el juzgado.

¿Cuánto debe Shakira en España?

¿Cuánto debe Shakira en España?

Tal y como te lo estamos informando en La Verdad Noticias, Shakira ya no debe la cantidad de 14.5 millones de euros por los que en un inicio la acusaron, sin embargo, eso no implica que no se tenga que ir a juicio por presunta evasión fiscal.

Shakira abandona España

Shakira abandona España

En medio del conflicto que estaba y está viviendo, Shakira decidió tomarse unas vacaciones fuera de España junto con sus hijos, ésto con la finalidad de evitar todo el acoso que estaba recibiendo por parte de los periodistas respecto a diferentes temas, principalmente sobre su ruptura con Piqué luego de 12 largos años.

¿Cuánto gana Shakira en un año?

¿Cuánto gana Shakira en un año?

Algunos medios de comunicación apuntan a que las ganancias anuales de Shakira Mebarak son de aproximadamente 51 millones de dólares, aunque claro, son variables puesto que depende mucho de la industria musical y de los proyectos que realice.

