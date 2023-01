¿Qué le pasó a Laura G?

Desde el año pasado y principios de este 2023, han surgido fuertes rumores de que quizás Laura G podría dejar el programa matutino "Venga la Alegría", por lo que la conductora reaccionó y tomó la decisión de decir la verdad a sus seguidores, ¿acaso será despedida?

Ante las especulaciones, confesó: "Estoy aquí con el director Adrián Ortega, cuestionándolo frente a frente, si es cierto que me voy, que ya, que ganó mucho, que me largo de esta empresa... No me voy, ¡mentiras!, ¡por favor! Ya suéltenme, desde agosto me traen con esto". Dijo.

Por su parte, varios usuarios reaccionaron a las declaraciones de Laura y comentan que la mayoría la detesta, y piden que ya se vaya del programa matutino, mientras que otros comentan que lo mejor que puede pasarle al programa es que ella se vaya.

¿Qué fue el cabañazo de Laura G?

Hace algunos años la conductora estuvo envuelta en un escándalo que causó un quiebre en su carrera en la pantalla chica, cuando en el 2011 fue fotografiada con el periodista Loret de Mola, saliendo de una cabaña en el Ajusco, por lo que el escándalo fue comentado como "El cabañazo".

Tras los años transcurridos de aquellas fotos, la conductora accedió a dar una entrevista para contar su verdad, y dijo que fue difícil en ese momento, todos la odiaban, lo que complicó su vida personal y laboral.

¿Cómo le fue a Laura G en la Academia?

En La Verdad Noticias te compartimos uno de los momentos más controversiales que protagonizó en el 2022, fue lo que pasó durante su conducción en La Academia en su edición de los 20 años. En ese entonces ocupó el lugar de Yahir, por ese fin de semana, y le llovieron duras críticas.

Y es que, la conductora pasó un tenso momento con Gavito y Lolita Cortés, Laura G intentó frenar las críticas de los expertos hacia Nelson, debido a que se enfermó, lo que afectó su desempeño vocal, por lo que Gavito le dijo a la conductora que se discute el talento, no las enfermedades.

