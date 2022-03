¿Qué le pasó a Giovanni amigo de Eduin Caz?

¿Qué le pasó a Giovanni amigo del vocalista de Grupo Firme?

Giovanni amigo de Eduin Caz, a quien consideraba como un hermano, fue víctima de una lamentable historia que hasta la fecha le duele al vocalista de Grupo Firme, fue por medio de una entrevista donde el cantante contó la historia.

Eduin Caz relato que su mejor amigo Giovanni, fue secuestrado y asesinado, un tema que todavía le cuesta comentar, como se pudo notar en su entrevista con un programa de Univisión.

Si deseas conocer qué pasó con el ‘hermano’ de Eduin Caz, a continuación La Verdad Noticias te comparte la historia de lo que sucedió con su amigo y cuándo fue que ocurrió esta tragedia.

¿Cuándo mataron a Giovanni amigo de Eduin Caz?

Muerte del amigo de Eduin Caz

Fue en una entrevista cuando Eduin Caz contó lo que sucedió con su amigo: Es algo delicado, tuvo un secuestro, fue muy difícil, yo siempre estuve con él cuando salí de casa, lo extrañamos mucho. Siempre me apoyó. Manifestó el músico mexicano, conmovido al recordar a la persona que conoció desde la infancia.

Agregó que ahora le cuesta cantar “Ni el dinero ni nada”, una canción que grabó en la casa de Giovanni, que también era como su casa. “Últimamente no puedo cantarlo, es muy difícil, el sentimiento me gana porque es extraño”, dijo. Y agregó que “Desde niño lo conocí, lo viví en su casa, en la casa de sus padres, no es mi hermano de sangre, pero lo vi como mi hermano, porque juro que me llevaba con él todos los días, día”. y noche”.

Fotos de Giovanni amigo de Eduin Caz

Poco se sabe de la información personal de Giovanni, así como las fotos de Eduin Caz a su lado.

¿Qué enfermedad tiene Eduin de Grupo Firme?

Enfermedad de Eduin Caz

Fue en noviembre del 2021 cuando se dió a conocer que Eduin Cazares fue hospitalizado para realizarle una endoscopia gástrica. Tras el procedimiento se encontró que el cantante padecía de una “hernia hiatal con cambios en la mucosa del esófago” y estaba en tratamiento.

Fue hasta la última semana de diciembre cuando reapareció el cantante. Por medio del instagram de Eduin Caz se compartió un video en el que habló por primera ocasión sobre su estado de salud y su hospitalización de emergencia, hecho que acaparó la atención de todos los internautas así como pasó con la noticia de Giovanni amigo de Eduin Caz.

