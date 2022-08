¿Qué le pasa a Evaluna en la cara? Video viral preocupa a sus fans

Los fans están preocupados por la salud de la cantante venezolana.

En redes sociales circula un video que ha despertado gran preocupación entre los fans de Evaluna Montaner, pues en él es posible ver que el rostro de la cantante tiene una anomalía, lo cual ha despertado rumores de que posiblemente esté ocultando que sufre una terrible enfermedad.

La grabación, compartida originalmente en su perfil de TikTok, muestra a la hija de Ricardo Montaner bailando. Sin embargo, más de un seguidor se percató de que ella tiene ligeros problemas para mover la parte derecha de la boca, lo cual hace pensar que se trata de una posible parálisis facial o en el peor de los casos un primer indicio de derrame cerebral.

Cabe destacar que la esposa de Camilo Echeverry no ha dado declaraciones al respecto, lo que preocupa aún más a los fanáticos. No obstante, algunos cibernautas aseguran que no hay nada que temer y que ella no ocultaría un tema tan delicado, además de que sus facciones solo trataban de dar más atractivo visual a su baile. Y tú, ¿qué opinas?

Evaluna y Camilo enseñan el rostro de su hija por error

La imagen fue compartida por la actriz Stefania Roitman en sus historias de Instagram.

El perturbador video viral llega días después de que te diéramos a conocer en La Verdad Noticias que Evaluna y Camilo habían mostrado el rostro de su hijo por error. Recordemos que el nacimiento de la pequeña Índigo cautivó a los usuarios de las redes sociales, quienes deseaban conocer a la hija de la pareja.

No obstante, esto no había sido posible debido a que los cantantes han tratado de ser muy discretos sobre su hija… hasta ahora. Resulta que la joven posó muy sonriente junto a Stefania Roitman para Instagram, pero ella no se esperaba que más de uno se percatara que en su collar había una foto, misma que al parecer corresponde al rostro de Índigo.

¿Cuántos años tiene Evaluna en la actualidad?

Además de ser una talentosa cantante, la hija de Ricardo Montaner es conocida por ser esposa de Camilo.

Evaluna Montaner nació el 7 de agosto de 1997, por lo que ahora tiene 25 años de edad. Además de ser la esposa y madre del primer hijo de Camilo Echeverry, la joven originaria de Caracas, Venezuela es conocida por tener un gran talento para el mundo de la música, misma que parece haber heredado de su padre, el cantante Ricardo Montaner.

