¿Qué le ocurrió a Ferka en ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Ferka ha sido una de las artistas que ha acaparado las miradas de los reflectores, luego del incidente que vivió hace unos cuantos días con su expareja Christian Estrada, quien intentó llevarse a su hijo Leonel sin su consentimiento, sin embargo, recientemente la actriz encendió las alarmas al sufrir un accidente, durante uno de los ensayos de “Las estrellas bailan en Hoy”.

Resulta que, durante los ensayos del concurso, la actriz se fue desplomando hacia el suelo hasta desmayarse frente a los ojos de su compañero de baile Jorge Losa y su coreógrafa y amiga, Jenny García, quienes la ayudaron a recostarse y a recuperarse.



Después de que se reanimara, fue llevaba a los servicios médicos para corroborar que no fuera algo grave.

Ya durante el concurso, Ferka fue abordada por Galilea Montijo, quien le preguntó qué le había ocurrido y si se encontraba bien de salud.



Ferka respondió que se le había bajado la presión y afirmó que, las causas de su desvanecimiento fueron la presión y el estrés por el concurso, así como los recientes acontecimientos ocurridos en su vida personal.

En cuanto a la competencia, las parejas tendrán que demostrar sus mejores habilidades de baile, coreografías y química en el escenario. Cada dúo demostrará por qué deben ser considerados como el ‘Campeones de Campeones’.

Como parte de la dinámica del concurso, las estrellas demostrarán avances en sus habilidades, para mejorar la que fue catalogada como su “peor coreografía”. Por su parte, las calificaciones serán secretas para que no se sepa cómo se posiciona cada pareja conforme avanza la final.



Ferka, de 36 años, concursa con Jorge Losa, de 32 años, quienes, tras haber recibido críticas en su desempeño, buscan recuperar los buenos comentarios por parte de los jueces.



En cuanto a su vida personal, como te comentamos al inicio de esta nota, Ferka sufrió una crisis al haber sido sustraído su hijo por parte de Christan Estrada. Cuando ocurrió el hecho, se pudo observar a la actriz desvanecerse mientras pedía que le devolvieran a su hijo. De esto derivó que la presentadora interpusiera una denuncia en contra de su expareja.

En sus redes sociales, la actriz ha hecho publicaciones en las que se pide a sí misma fortaleza para afrontar lo que le ocurre: "Sé que estás cansada, sé que no es fácil, pero te necesito fuerte y luchadora porque siempre has sido una guerrera", expresa Ferka a través de este sentido mensaje.



Sin embargo, la presión y el estrés desbordaron a la actriz, quien no resistió y se desmayó.



Por su parte, los jueces reconocieron el esfuerzo de la pareja durante su pieza de baile; reconocieron que en esta ocasión su desempeño fue mejor; asimismo, le pidieron a Ferka que “soltara sus broncas” para que pudiera disfrutar mejor la coreografía al lado de su pareja de baile.

