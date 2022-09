¿Qué involucra a Katy Perry con el asesino Jeffrey Dahmer?

Kesha y Katy Perry son las últimas artistas que han sido criticadas por las letras de sus canciones que hacen referencia al asesino en serie Jeffrey Dahmer.

Mientras que Kesha mencionó al criminal en su canción de 2010, 'Cannibal' - que sus fans han tachado de inquietante tras el estreno de una serie sobre la vida del asesino en Netflix-, Katy Perry y Juicy J fueron criticados anteriormente por la letra de 'Dark Horse', que también lo menciona por su nombre en la estrofa:

"Se come tu corazón como Jeffrey Dahmer (¡guau!)".

'Monster: La historia de Jeffrey Dahmer' muestra cómo el asesino, interpretado por Evan Peters de 'WandaVision', mató, desmembró y también se comió a algunas de sus 17 víctimas masculinas entre los años 70 y 90.

Después de que la serie se estrenara en la plataforma digital, algunos espectadores se sintieron asqueados por la naturaleza gráfica del contenido y han denunciado las letras de Kesha.

Canción de Katy Perry menciona a Jeffrey Dahmer

La compositora colaboró con Pebe Sebert, Joshua Coleman y Mathieu Jomphe en el tema, que recientemente ha ganado popularidad en TikTok.

En él, la intérprete de 'Blah Blah Blah' canta: "Tu corazoncito hace ruido, quiero tu hígado en una bandeja. Sé demasiado dulce y estarás muerto, sí, haré un Jeffrey Dahmer. Me como a los chicos, desayuno y almuerzo, luego cuando tengo sed, me bebo su sangre. Carnívoro, animal, soy un caníbal. Me como a los chicos, será mejor que corras".

Los fans de la estrella han inundado las redes sociales con sus reacciones al reproducir la vieja canción que entienden ahora como una referencia a Dahmer.

No obstante, mientras algunos arremeten contra el contenido, otros defienden a la cantante por el hecho de que en muchos otros temas ha aparecido el nombre del asesino serial.

Katy Perry y Juicy J fueron criticados

Por su parte, la cantante californiana Katy Perry y el rapero Juicy J también recibieron críticas anteriormente por la letra de 'Dark Horse', que menciona al criminal directamente.

La canción, similar a la de Kesha, tiene más de una década de antigüedad, pero ha sido tachada de "irrespetuosa" tras el estreno de la serie de la plataforma de streaming.

Pero las cantantes no son las únicas que han hecho alusión al asesino, otros artistas populares como Eminem, Nicki Minaj, Phoebe Bridgers y muchos más, han mencionado al hombre en al menos 60 temas, lo que ha hecho de Jeffree Dahmer uno de los criminales más referenciados en la música.

