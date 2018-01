“Qué horror, ya se te deformó la cara": Fans arremeten con Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán provocó tremendo impacto entre sus seguidores durante la transmisión que realizó a través de Facebook, pues su apariencia física dio mucho de qué hablar.

Alejandra Guzmán hace unos años

La cantante decidió hacer un enlace con sus fans para darles a conocer algunos de sus proyectos, pero ellos estuvieron más pendientes de su rostro, el cual consideraron ha tenido un cambio drástico.

Alejandra Guzmán ahora

“Qué horror… estabas muy bonita, ya se te deformó la cara”, “Hay que envejecer con dignidad, no tienes por qué deformarte la cara”, “Cómo se arruinan las mujeres con el afán de la eterna juventud”, “¡Qué horrorosa! Creo que no escarmentó cuando se le estaba pudriendo el trasero”, “¡Tan bonita que eras! ¿Cómo dejaste que te hicieran eso en la cara?”, son algunos comentarios que los fans realizaron durante la transmisión.

Una publicación compartida por Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el Ene 9, 2018 at 9:48 PST

A raíz de estos mensajes, La Guzmán comentó: “Me he arreglado para ustedes, hace mucho tiempo que no me arreglo”, sin embargo cambió el tema y continúo hablando de su vida profesional.

Fue así que reveló que para este 2018 prepara un nuevo disco de rock, además tiene la intención de grabar algunos temas con su padre, Enrique Guzmán, y afirmó que continuará con la gira ‘Versus’ junto a Gloria Trevi.