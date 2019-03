¡Que horrible! Fans critican el vestido de Andrea Legarreta en Premios TVyNovelas

Andrea Legarreta es una de las famosas conductoras del programa matutino "Hoy", recientemente la presentadora de la pantalla chica, recibió diversos comentarios negativos en redes sociales al presumir el vestido que usó durante los Premios TVyNovelas 2019.

La conductora de la emisión de Televisa tal parece que haber elegido aquel diseño no fue tan acertado, pues así han comentado los usuarios de Andrea Legarreta.

"Perdón pero el vestido está horrible", "Parece de novia, y la verdad muy vaporoso, con una linda figura otro vestido más pegado te hubieras visto genial", "Ahora si le fallaste muy feo tu vestido, te hacia ver llenita", "Solo te falto la varita mágica, de verdad no me gustó nada", "No me gustó el vestido te has visto mucho mejor". Fueron algunos mensajes para Andrea Legarreta.