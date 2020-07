¿Qué hace Scott Disick para ganarse la vida?

En Keeping Up with the Kardashians, toda la escena se ilumina cuando Scott Disick interviene, es fácilmente el más divertido de ver. Nunca teme ser un salvaje, Scott es conocido por decir las cosas como son, al igual que su “compañera en el crimen” Khloe Kardashian.

Scott también es un gran padre para sus hijos que comparte con Kourtney Kardashian. Claro, Scott ha tenido sus días oscuros donde la vida casi se volvió demasiado, pero la familia Kardashian-Jenner nunca se rindió con él.

Ahora, Scott Disick está disfrutando de sus mejores días. Está pasando tiempo con su familia, posiblemente de nuevo junto con Kourtney, y entusiasmado por lo que vendrá. Y se ve bastante bien en fotos recientes. Pero, ¿qué hace exactamente y cómo es que tiene tanto dinero?.

Scott Disick tiene 3 hijos con Kourtney Kardashian.

¿Qué hace Scott Disick por trabajo?

Los espectadores de Keeping Up With the Kardashians observaron con desesperación cuando Scott Disick y Kourtney Kardashian lucharon con la triste enfermedad de Bonnie Disick, que finalmente la llevó a la muerte en octubre de 2013. La madre de Scott había estado mal durante mucho tiempo, pero siempre esperó que la condición mejoraría. Trágicamente, la familia fue golpeada con otra muerte tres meses después cuando el padre de Scott, Jeffrey Disick, murió en enero de 2014.

A raíz de sus muertes, el fundador de Talentless, de 37 años, se ha centrado en su curación mientras acepta que ya no están cerca. En abril de 2020, Scott se registró brevemente en un centro de rehabilitación de Colorado para tratar problemas emocionales después de perderlos a ambos mucho antes de lo que esperaba.

A diferencia de Rob Kardashian, Scott Disick es una persona muy ocupada. ¡Hace un año, Money Inc. informó que el patrimonio neto de Scott superaba los 25 millones de dólares.

Scott todavía gana dinero con sus apariciones de Keeping Up with the Kardashians, pero solo está allí para complacer porque tiene su propia serie de reality. Su programa se llama Flip It Like Disick, y remodela casas con un equipo.

TE PUEDE INTERESAR: Scott Disick y Kourtney Kardashian no dejan de "tirarse los perros" en redes

Cuando no está enfocado en las bienes raíces, Scott está trabajando en su marca de ropa Talentless, que es bastante popular. Además de esto, trabaja con marcas y hace muchas promociones. Puede detectar la mayor parte de su trabajo asociado en las redes sociales, especialmente Instagram.