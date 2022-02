¿Qué hace Anna Sorokin, la verdadera protagonista de Inventando a Anna?

El 11 de febrero Netflix lanzó a nivel mundial Inventando a Anna y con solo nueve capítulos captó la atención del público. La serie fue creada por Shonda Rhimes y cuenta la vida de Anna Sorokin. Este nombre es conocido y hasta temido en la élite de Manhattan porque, con tan sólo 26 años, estafó a las familias más millonarias de Nueva York.

La historia real tiene en vilo al mundo y ha sido protagonizada por Julia Garner. La historia es de una joven que fingió ser una heredera alemana con el dinero suficiente para tener una vida de lujo.

Pero, la realidad es que en 2017 todo se acabó para la original Anna Sorokin ya que fue delatada ante la justicia y debió rendir cuentas. Aunque, evidentemente, los estafadores no son fieles a cumplir sus condenas completas.

¿Qué pasó Anna Sorokin?

Anna está libre.

Los archivos indican que en agosto de 2017 Sorokin fue investigada por robo y fraude. La acusación fue por seis delitos graves y uno menor por falsificar documentos del banco para su fundación.

Pero antes de enfrentarse al juicio, Anna pasó dos años en la prisión de Rikers Island para luego ser declarada culpable por un jurado popular.

Su sentencia fue entre cuatro y 12 años de prisión para luego ser deportada a Alemania luego de cumplir su condena, así como obligada a pagar una multa de 24.000 dólares y una restitución de 199.000 dólares.

¿Qué hace ahora Sorokin?

Está tratando sus adicciones.

Al igual que el Estafador de Tinder que cumplió sólo cinco meses de condena, en febrero de 2021, a sólo dos años de su condena, Sorokin fue puesta en libertad por la buena conducta que la estafadora tuvo en la cárcel.

De todas formas, este comportamiento no duró mucho ya que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) la detuvo por quedarse en Estados Unidos más tiempo del que su visa permitía.

Actualmente Anna Sorokin se encuentra alojada en el Passages Malibu, un centro de tratamiento de adicciones en California, pero no tiene la libertad de seguir robándole a la población. Mientras que su regreso a Alemania todavía no tiene fecha, pero probablemente no tarda en llegar.

