¿Qué ha sido de la famosa actriz y cantante Lindsay Lohan?

Lindsay Lohan durante su trayectoria artista estaba involucrada en participar en diversas películas y posteriormente estar en el mundo de la música. A pesar de los grandes éxitos que tuvo durante su infancia y en su adolescencia, la famosa estrella decidió caer en las adicciones de las drogas y el alcohol, dejando a tras su exitosa carrera como actriz.

Ahora ya no se le ha visto en alguna película, la estrella se ha alejado de las pantallas, tras caer en las adicciones.

La actriz Lindsay Lohan quiere dejar a un lado su vida de fiestera, durante una entrevista confesó que quiere dejar su pasado en el olvido, es algo que ya está muerto para la artista, sin duda alguna ha reflexionado de su vida alocada por los excesos de las drogas y el alcohol.

¿Te acuerdas en qué películas participó la estrella?

Recordamos que Lohan estuvo en la exitosa película ‘Juego de gemelas’, donde interpreta la vida de dos hermanas que fueron separadas cuando nacieron. De igual forma estuvo en el filme ‘Un viernes de locos’ en esta película la vida de una adolescente es interrumpida por quedar atrapada en el cuerpo de su mamá, participo en la película ‘Chicas malas’ en esta película la actriz empezó a mostrar sus encantos pues a esa edad tenía un cuerpo espectacular, entre otras películas. Sin embargo su fama empezó a decaer, al caer en las adicciones, descuidando su imagen y poniendo en peligro su vida.

Película 'Chicas malas'

Película 'Juego de gemelas'

Recientemente la estrella ahora esta reivindicando su vida, y es que ha abierto un club de playa en una isla griega. Lindsay Lohan quiere demostrar a sus fans que su vida ha cambiado y mejorado.

Recientemente la actriz comentó en una entrevista que está planeando un nuevo reality show para MTV, este programa se tratara de su vida como empresaria.

“Hay un aspecto comercial en mi vida ahora, pero no estoy en Estados Unidos, así que nadie lo sabe, lo cual es bueno para mí”, comento la estrella.

Con este proyecto espera que sus fans puedan darse cuenta que ha decido cambiar y mejorar en esta nueva faceta como empresaria. La celebridad muy pronto cumplirá 32 años el próximo 2 de julio.