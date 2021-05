¿Qué ha sido de Jennette McCurdy? Esa es la pregunta que se han hecho millones de fans en todo el mundo tras darse a conocer que la retirada actriz estadounidense y ex estrella de Nickelodeon no desea formar parte del reboot de la serie iCarly que llegará a Paramount+.

La ex actriz, cantante, compositora y productora de 28 años de edad se encuentra enfocada en otros proyectos lejos de la televisión y al mismo tiempo trabaja como embajadora StarPower del Starlight Children's Foundation, ahí anima a otros jóvenes a comprometer su tiempo, energía y recursos para ayudar a otros niños.

Inició su carrera en la televisión dentro de MADtv, show emitido en el 2000, pero fue hasta 2007 cuando ella alcanzó la fama al firmar con Nickelodeon y formar parte de la serie iCarly, en donde dio vida a Sam Pucket. Su última participación actoral fue en Pet, una película donde interpretó a Claire.

McCurdy renuncia a ser actriz

Jennette McCurdy asegura estar arrepentida de su pasado como actriz.

Al ser cuestionada sobre su carrera actoral en un episodio de su podcast ‘Empty Inside’, ella declaró: “Renuncié hace unos años para probar suerte en escribir y dirigir, va muy bien”. También aseguró que su carrera como actriz fue impuesta por su madre.

“Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso ahí cuando tenía seis años y a los 10 u 11; yo era el principal apoyo financiero para mi familia que no tenía mucho dinero y esta era la salida. En realidad, creo que fue útil para llevarme cierto grado de éxito”, declaró la ex estrella de la cadena Nickelodeon.

Finalmente reveló que no estaba satisfecha con los personajes que ella había interpretado en televisión: “Estoy tan avergonzada de mi pasado actoral. Resentí mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y sentí que eran de lo más cursi”.

¿Jennette McCurdy tiene Only Fans?

La ex estrella de Nickelodeon no tiene una cuenta en OnlyFans.

Jennette McCurdy no tiene OnlyFans, pero La Verdad Noticias averiguó que en febrero de 2014 sufrió de filtraciones de fotografías íntimas en la web, mismas que provocaron la cancelación de la serie ‘Sam & Cat’ en Nickelodeon.

