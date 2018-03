¿Qué ha sido de 'Fabiruchis'?

Tal pareciera que después del ataque que sufrió en 2007 el presentador dejó el medio del espectáculo

La golpiza a Fabiruchis, el escándalo del año 2007

Sin dudavivió hace unos años un momento que marcó su vida, sin embargo todos pensarían que dejó el mundo del espectáculo. Pero no fue así, él ya no figura en televisión abierta, pero sigue muy movido; hace aproximadamente dos años inicio el programa 'La Cuchara' en el canal 77 de IZZI, junto aEn cuanto a la radio, lo puedes escuchar en AM pues conduce enel programa La Tijera desde hace 6 años.

Recordemos que esto pasó hace más de diez años, al principio Fabián quiso esconder que había estado en el hotel con un hombre, alegando que estaba con “chicas buena onda”, después se supo la verdad, y Alfredo saltó a la fama.

Ya pasaron 10 años de la polémica agresión contra Fabián Lavalle por parte de un sexoservidor.

Reaparece el agresor de Fabiruchis, ahora se dedica a esto

Fue en noviembre de 2012 cuando Alfredo Cervantes Landa salió de prisión, esto después de cinco años de pagar una condena por la golpiza que le dio al conductor de espectáculos Fabián Lavalle en un hotel de la Ciudad de México.

Tras salir de prisión, Alfredo dejó su ex trabajo como sexoservidor principalmente de famosos, con él decía. Pues recordemos que publicó el libro ‘Soy gay ¿y tú?’, donde relataba que entre sus clientes se encontraron Ernesto D’Alessio, Cristian Castro, Marcos Valdés, Édgar Vivar y hasta Ari Telch.