¿Qué ha pasado con el actor Jaime Camil?, ahora tiene una nueva vida en USA

Muchos se han preguntado, ¿en dónde acabó?, el guapo actor y cantante Jaime Camil, pues desde hace mucho no lo ven en telenovelas y programas habituales de la televisión mexicana.

Y es que al igual que muchos actores y actrices, como Eugenio Derbez, Omar Chaparro y Angélica Vale, ahora viven en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, pues han decidido incursionar en proyectos hollywoodenses.

A pesar de que no lo hemos mucho en las pantallas, se sabe que el actor continúa trabajando arduamente al lado de grandes estrellas como Shirley MacLaine y Christopher Plummer con quienes participó en “Elsa y Fred”.

Cabe recordar, que uno de sus últimos proyectos, y que por cierto fue muy criticado, fue la serie de Netflix basada en la vida de “El Charro de Huentitán”, pues a muchos no les pareció el trabajo del actor, para el personaje.

Trabajos en el extranjero

Jaime Camil está trabajando en el extranjero

Antes de causar sensación en el mercado de habla inglesa como Rogelio de la Vega en Jane the Virgin, Camil ya era una auténtica estrella en América Latina. Camil el año pasado estrenó en HBO Max el largometraje KIMI, con Zoë Kravitz como protagonista, pero además ha trabajado como actor de doblaje para la versión en español de varias películas estadounidenses, como Hotel Transylvania 3, The Secret Life of Pets, además de Coco.

Sumado a ello, firmó un contrato con la empresa VIS —una división de Paramount—, para trabajar en diversos proyectos de televisión y cine para Paramount+.

Éxitos en la carrera de Camil

Tiene proyectos exitosos en México

México fue la cuna que lo vio nacer como artista, pues todavía hay quien recuerda la participación de la celebridad en proyectos como “Por ella soy Eva” y “La fea más bella” el remake de “Yo soy Bety la fea”, donde Camil cautivó al personificar a “Fernando” (Armando Mendoza) el galán y dueño de la empresa en la que “Lety” (Bety) quien era interpretada por Angélica Vale, informó La Verdad Noticias.

