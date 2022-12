¿Qué ha pasado con Eugenio Derbez luego del trágico accidente que sufrió?

Eugenio Derbez es sin duda uno de los comediantes favoritos de la televisión mexicana, gracias a su inolvidable serie conocida como “La familia P. Luche", con la cual logró llegar a varios hogares a lo largo de sus temporadas, sin embargo, hace unos cuantos meses el también productor encendió las alarmas de los medios de comunicación, tras anunciarse que había sufrido un terrible accidente, pero, ¿Cómo se encuentra actualmente?.

Eugenio asistió a la premier de la cinta Avatar: The Way of Water, realizada en el Teatro Dolby, en Hollywood, California. El actor acudió a esta cita acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo quien, como él, se dejó ver muy feliz de desfilar por una alfombra roja junto a numerosas celebridades.

“Esta es la primera vez que vengo a un evento público desde el accidente que tuve, estoy muy emocionado de estar aquí”, expresó Eugenio en un breve video que publicó en sus historias de Instagram, donde también mostró a algunos de los asistentes que acudieron caracterizados de las famosas criaturas azules de Avatar.

“La primera cita en meses”, expresó por su parte Alessandra, quien estaba a su lado. El actor también se refirió de este modo a su salida con su esposa. “#datenight con mi novia @alexrosaldo después de meses de no salir”, escribió al compartir una fotografía junto a ella.

La fotografía que publicó Eugenio Derbez en Instagram

En esta aparición, la pareja se dejó ver muy sonriente y con looks coordinados: Derbez usó un pantalón negro y camiseta de cuello alto a juego, así como un blazer brillante. La cantante llevó también pantalón, así como blusa negra con lunares y transparencias.

Decidido a recuperarse por completo

Hace algunas semanas, Eugenio interactuó con sus seguidores en Instagram, y aprovechó para hacer una actualización de su estado tras aquel accidente. “He andado un poco desconectado desde lo del accidente y lo de la recuperación, pero voy muy bien. Aprovecho de una vez para (responder) a toda la gente que me pregunta que cómo voy, que cómo estoy, hay gente que piensa que todavía estoy en cama”, comentó entonces.

“Pero no, voy muy, muy bien, mejor de lo que yo esperaba, para haber tenido 17 fracturas en esta zona, estoy muy bien”, dijo mientras señalaba su hombro. “Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro. Me dijeron que no, nunca más”, contó. Sin embargo, el intérprete dijo estar decidido a refutar este pronóstico. “Mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo. Pero bueno, estoy muy bien”, expresó.

