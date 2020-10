¿Qué ha estado haciendo Billie Eilish durante la pandemia?

La crisis de salud ha hecho que Billie Elish posponga todos sus conciertos, sin embargo, este medio año ha sido un parche creativo para ella y su hermano Finneas. “Hemos hecho lo mejor que podemos. Realmente hemos hecho lo que deberíamos haber hecho”, dijo Eilish durante The Tonight Show.

El tiempo de inactividad ha sido un buen momento para hacer melodías. "Hemos hecho mucha música", admite el cantante de "Bad Guy". “No creo que lo hubiéramos hecho sin la pandemia. Por mucho que haya sido terrible que esto suceda en el mundo, creo que ha dado lugar a algunas cosas”.

Este medio año ha sido muy productivo para Billie Eilish

La cantidad de canciones que verán la luz es una incógnita. Sin embargo, sabemos que no habrá escasez de material nuevo. “Estamos escribiendo mucho”, dijo Finneas. "Es realmente divertido, la cuarentena nos ha servido para escribir nuevos temas".

Billie Eilish y su récord en los Grammy 2020

A principios de este año, Eilish hizo historia en los Grammy 2020 cuando se convirtió en la primera mujer en ganar los cuatro grandes premios en la misma noche: álbum, canción del año y mejor grabación del año, además de mejor artista nuevo. También ganó el premio al mejor álbum de pop vocal.

Eilish dio un paseo por el camino de los recuerdos y lo que fue “una de las mejores noches para mí. Fue bastante épico". La cantante admite que se sintió "abrumada" por la experiencia de los Grammy. “El solo hecho de ser nominado es algo increíble y poco común. Ya estábamos felices".

La intérprete de "My Future" también se convirtió en la persona más joven en grabar un tema musical para una película de James Bond. La canción, "No Time to Die", fue programada para aparecer en la película del mismo nombre, que ha sido postergada para 2021.