¡Qué guapa! Salma Hayek presume sexy escote en una tina

Salma Hayek subió una instantánea en la que se le ve súper sexy con un vestido color gris, muy ajustado, y que tiene un escote muy sensual, que puso a trabajar la mente de sus seguidores.

En la imagen se ve a la actriz en lo que es su nuevo proyecto, al parecer, al lado de Alexander Skargard, proyecto que se estrenó este 15 de marzo en estados Unidos.

“Aunque no lo crean, el es #AlexanderSkargard como Anton Zaleski en @thehummingbirdprojectfilm, fue un placer trabajar con él! Se estrena hoy en los Estados Unidos” dijo Salma Hayek en su publicación

Asimismo, en la instantánea se ve a Salma Hayek con un look intelectual, con el que ha derrochado sensualidad, por lo que los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar para alabar el look de la actriz mexicana, a quien además se le ve con un nuevo color en el cabello, que también le gustó a su público.

“Esto luce como una escena de porno” “Cuando se estrena en México ya te queremos ver” ”Salma mamacita” “Adoro tu pelo así” “Love his hair”, le publicaron sus seguidores