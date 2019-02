¡Que grosera! Martha Higareda muestra muecas al ser cuestionada sobre Yalitza

Durante la alfombra roja de los premios Oscar 2019, diversos famosos se dieron cita para disfrutar de aquella velada donde premiaron el gran trabajo que se realiza en las películas.

Una de las actrices mexicanas en desfilar en la alfombra roja de la celebración fue Martha Higareda, quien acudió a los Oscar luciendo un espectacular vestido de brillantes.

De igual forma medios de la televisión mexicana presenciaron la llegada de los famosos de Hollywood, aunque no perdieron la oportunidad de cuestionarle a Martha Higareda sobre las burlas que se han realizado sobre la nominación de Yalitza Aparicio.

Recordamos que la actriz Martha Higareda fue duramente criticada por los internautas debido a un supuesto chat que se había filtrado en las redes donde se burlaban otras famosas de Yalitza Aparicio.

Quizás te pueda interesar: Celia Lora muestra las chichis luciendo su cuerpo semidesnudo (FOTO)

Los conductores de TV Azteca estuvieron en la cobertura del evento de los Oscar y Facundo aprovechó la ocasión para preguntarle a Martha Higareda sobre la película "Roma" de Alfonso Cuarón en especial la participación de Yalitza Aparicio.

La actriz Martha Higareda mostró asombro y dijo: "Hay como que que opino, es una gran película, no se que sintieron ustedes pero yo lloré, es una obra de arte de principio a fin, las actuaciones, el guión la cinematografía, yo creo que esta noche va a ganar".

Facundo le preguntó sobre las comentarios negativos que ha recibido Yalitza Aparicio, pues dijo que hay un montón de ardidos que no les pareció la nominación.

"Creo que entre nosotros no tenemos que apoyar e impulsar siempre, toda la vida, entre mujeres entre hombres, entre todos. Yo he tenido una carrera que durante todo mi vida siempre he tratado de hacer eso, de aplaudir, de aprender de crecer". Mencionó Martha Higareda.