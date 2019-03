¡Que grosera! Frida Sofía insulta a Michelle Salas en pleno programa de televisión

Frida Sofía quien es la hija de la famosa cantante Alejandra Guzmán realizó fuertes declaraciones en contra de su prima Michell Salas y hasta de su familia, ella aseguró que no es la familia que todos piensan que es.

Recientemente la hija de Alejandra Guzmán estuvo en el programa Despierta América y en plena transmisión fue cuestionada sobre los comentarios que hizo en las redes sociales en contra de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel.

"No le estaba tirando simplemente estaba diciendo de un hecho que me entere por medio de la presa, yo no estoy aquí para meter polvito, este es el problema aquí, si somos familia, pero mi familia no es en realidad lo que ustedes ven, siento que en realidad no es una familia, solo nos vemos en Navidad". Mencionó Frida Sofía.