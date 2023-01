¿Qué fue lo último que pidió de comer Pedro Armendáriz antes de quitarse la vida?

En la Época de Oro del Cine Mexicano uno de los actores más destacados fue Pedro Armendáriz, quien además de ser una figura importante en la industria nacional, también logró triunfar en Hollywood y en Europa, debido a que filmó varias películas.

A pesar de que tuvo una vida llena de éxitos, al final de su carrera el histrión tuvo complicaciones de salud que lo llevaron a decidir quitarse la vida. En redes sociales circulan las anécdotas de cómo sucedió aquel último día, en el que la leyenda falleció por sus propias manos.

El actor debutó en el cine en 1934 en la película "María Elena" y a partir de entonces se dedicó al séptimo arte, participando en películas nacionales como "Flor silvestre", "María Candelaria", "Bugambilia", "Enamorada", "La perla" y "Maclovia", en las que constantemente era acompañado por María Félix y Dolores del Río, y dirigido por Emilio "El Indio" Fernández.

En tanto, en Estados Unidos, estuvo en "The Fugitive", "Fort Apache", "3 Godfathers" y "The Conqueror", esta última nombrada la película maldita, debido a que varios miembros de la producción murieron, incluido Armendáriz.

Pedro Armendáriz enfermó de cáncer

La polémica cinta se rodó en el desierto de Utah, cerca de Yucca Flat, un lugar en donde el gobierno de Estados Unidos había estado realizando pruebas nucleares. La producción no tomó muchas precauciones debido a la falta de información sobre los daños que podría causar la radiación en el cuerpo humano, así que años después se empezaron a reportar casos de cáncer entre varios miembros de los que participaron en la cinta.

De acuerdo a los registros, para 1981, de las 220 personas que participaron en el largometraje, 91 tenían un diagnóstico de algún tipo de cáncer, mientras que 46 ya habían fallecido por la misma razón; una de esas víctimas fue Pedro Armendáriz, quien en 1963 tuvo cáncer de estómago, enfermedad que no le permitió continuar grabando su última película "From Russia with Love", pues cojeaba al caminar y tenía dolores de cadera muy intensos, que finalmente no pudo soportar.

Esto fue lo que pidió Pedro Armendáriz antes de quitarse la vida

El actor mexicano fue ingresado al Centro Médico de la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos, ahí fue cuando se le realizaron estudios y se le diagnosticó cáncer terminal.

De acuerdo a fuentes de la época, los doctores le dieron a conocer que le quedaba alrededor de un año de vida; no obstante, el histrión, de 51, años, tomó una drástica decisión: quitarse la vida la mañana del 18 de junio de 1963.

La esposa del actor, Carmelita Bohr informó que ese día no se veía particularmente deprimido, a pesar de que la noche anterior había tenido mucho dolor.

La también actriz relató a diferentes medios de comunicación que el protagonista de "Flor Silvestre" le pidió que le comprara un sandwich para almorzar, pues estaba harto de la comida del hospital, ella accedió y dejó el cuarto, en ese momento, el galán del Cine de Oro tomó un arma Colt Magnum calibre 357 que logró introducir a la clínica y se disparó en el pecho, falleciendo de inmediato.

