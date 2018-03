Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¿Qué fue lo qué pasó? Lolita Cortés se va a Televisa Confirman la participación de la ex- juez de la Academia, ahora en televisa y participando en el programa llamado "Bailando por un sueño" como critica, a unas semanas de la gran final del programa. ¿Qué pasará?

¿Qué fue lo qué pasó? Lolita Cortés se va a Televisa

Lolita llegó para denigrar a todos

NORA SALINAS FUE LA PRIMER VÍCTIMA

"El problema no fue la caída, sino que nos la hicieron notar. Viene la caída y viene la falta de concentración, un bloqueo, te ves perdida. Lo que más deseaba era que terminara. Te diste por vencida a la mitad de la coreografía y se notaba, porque él te estaba jalando. ¡Qué injusto!"... Los calificó con un 3.

Y también le tocó a ADRIÁN DI MONTE

TANYA VÁZQUEZ

Te puede interesar

En el programa radiofónico "Todo para la Mujer" se informó que Cortés se uniría al programa de baile como juez, aunque los detalles de su participación aún son nulos, pero obviamente las criticas no podrían faltar, pues como recordarás, Lolita quién se haría famosa por participar como critica del programa de canto de Tv Azteca "La Academía", ahora dara un giro de 360 grados a la competencia Televisa y seguirá dando de que hablar, pues de igual manera se desempeñara como crítica.Para la semifinal de Bailando por un sueño se unieron al panel de jueces los experimentados Roberto Mitzuko y, quien tiene una amplia trayectoria como juez de reality shows, y que sorprendió por su regreso a Televisa. Y como Jolette fue expulsada desde el primer programa, pese a que el público las quería volver a ver juntas frente a frente desde épocas de La Academia, la joven tuvo suerte de no estar en la emisión, pues se salvó de la humillación pública. Y es que Lolita llegó implacable, y hasta elevó el nivel de exigencia de los demás jueces, como María José y María León, quienes ya no regalaban sus calificaciones. https://twitter.com/BailandoSueno/status/914670493436829696 https://twitter.com/GemRaul/status/914671038121771008 Con una larga trayectoria la respalda, Lola así criticó a los concursantes:Nora Salinas, fue una de las primeras en recibir las ya famosas criticas de Lolita y no le fue nada bien, pues tuvo una caída durante la presentación de su baile y así reacciono la critica."Esta parece una eliminatoria cualquiera, ni siquiera parece que ya llegaron al programa. Como si mostraran algo que se les ocurrió hace rato, se quedaron a la mitad de nada. Están decididos a hacerlo, entonces pongan toda la carne al asador, o váyanse a su casa y déjenos de quitar el tiempo"."No hay una pareja al bailar, no hay miradas. Tenías cara de pánico Tanya, tu sonrisa está congelada y se ve espantosa, y tú debes pensar que te ves maravillosa porque estás sonriendo, y no es cierto, no te ves natural, te ves falsa. Estás tan enojada que te sientes tan frustrada que estás llegando a tu límite".