¿Qué fue de los Black Eyed Peas, la popular banda de hip hop/pop?

Los MTV Video Music Awards 2020 fueron un espectáculo digno de contemplar en la era de COVID-19. El público disfrutó de las actuaciones de The Weeknd, Ariana Grande y BTS. Sin embargo, la actuación de Black Eyed Peas fue la que cautivó a los espectadores.

La banda, que estaba formada por miembros originales, Apl.de.ap, Taboo y Will.i.am, actuó con una nueva cantante. Entonces, ¿los Black Eyed Peas todavía están juntos, y quién es la nueva integrante de los banda?

El origen de Black Eyed Peas

En 1995, Apl.de.ap y Will.i.am formaron un nuevo grupo después de ramificarse fuera de Atban Klann. Llamaron al grupo Black Eyed Pods (y luego lo cambiaron a Black Eyed Peas) con Kim Hill y Taboo.

En ese momento, el "gangsta rap" era popular, pero el grupo decidió adoptar un enfoque diferente de su música y adoptar una apariencia y un estilo musical conscientes. Firmaron con Interscope y lanzaron su álbum de estudio debut Behind The Front en 1998.

Los Black Eyed Peas lanzaron su segundo álbum Bridging The Gap, en 2000. Hill salió del grupo en mitad de la producción, pero aún apareció en temas como 'Tell Your Mama Come' y 'Hot'. También apareció en el video del sencillo 'Weekends'.

Nicole Scherzinger de The Pussycat Dolls audicionó para ser el cuarto miembro, pero el grupo decidió ir con Fergie. En 2003, los Black Eyed Peas alcanzaron fama y éxito en todo el mundo con éxitos como 'Don't Phunk With My Heart' y 'Boom Boom Pow'.

¿Por qué Fergie dejó la banda?

Stacy Ann Fergusson, también conocida como Fergie, ganó popularidad con los Black Eyed Peas cuando se convirtió en miembro oficial del grupo en 2002. Inicialmente la habían contratado como invitada para el álbum Elephunk de 2003.

Ella, sin embargo, formó un fuerte vínculo con los miembros del grupo y le ofrecieron un lugar permanente. Trabajó junto con el grupo durante varios años y ayudó a revolucionar el grupo.

En 2017, comenzaron a circular rumores de que Fergie dejaba el grupo. Will.i.am intentó adelantarse a los rumores y aplastarlos afirmando que Fergie se estaba tomando un breve descanso para concentrarse en otros proyectos.

Sin embargo, en el verano de 2017, Will.i.am confirmó que Fergie ya no formaba parte de los Black Eyed Peas. Los otros miembros del grupo dijeron que Fergie había dejado el grupo para concentrarse en ser una gran madre para su hijo Axl.

¿Quién es J. Rey Soul, la nueva integrante de los The Black Eyed Peas?

J. Rey Soul, la nueva integrante de los The Black Eyed Peas.

Para algunos, los MTV Video Music Awards 2020 marcaron la primera vez que conocieron a J. Rey Soul. Sin embargo, la estrella ha estado trabajando en estrecha colaboración con Black Eyed Peas desde 2018.

Soul, cuyo nombre real es Jessica Reynoso, se presentó por primera vez a los fanáticos en el álbum Master of The Sun Volume 1 de 2018. Es posible que Soul sea reconocida ahora como miembro del grupo, pero se familiarizó con el trío en The Voice of the Philippines.

Según Newsweek, Soul se unió a los Black Eyed Peas en su gira mundial de 2019 y ha tenido una participación significativa en su último álbum Translation. Como mencionamos en La Verdad Noticias, Translation se publicó en junio de 2020.

