¿Qué fue de Serena Van der Woodsen? Mira cómo luce ahora Blake Lively

Serena Cecilia Van der Woodsen Humphrey es uno de los personajes protagónicos de la famosa serie Gossip Girl, la cual tuvo seis temporadas debido a su impresionante éxito. Este papel fue otorgado a la guapa actriz, Blake Lively quien actualmente tiene 32 años y permanece casada con el actor Ryan Reynolds.

La famosa Serena según la novela escrita por Cecily Von Ziegesar, es una joven con una alucinante belleza; cabello rubio, ojos claros y altura de 1.78 metros, lo cual encaja perfectamente con la guapa actriz Blaje Lively, además que tanto Serena como Blake, tienen un extraordinario gusto por la moda.

Incluso en las galas del MET, Blake Lively ha sido catalogada durante muchos años como una de las actrices que mejor ha adaptado las temáticas a sus outfits en la alfombra roja de este singular evento que pone a las celebridades en el ojo de la prensa mundial, cabe mencionar que la Met Gala es el evento más importante y seguido de la industria.

Incluso Vogue ha descrito a esta gala como el Oscar de la Moda, por lo cual Serena Van der Woodsen estaría muy orgullosa de la fantástica Blake Lively y su manera de brillar en esta alfombra roja.

Por otra parte, en los últimos años, Blake Lively ha participado en diferentes filmes como en The Rhythm Section, A Simple Favor, All I See Is You, The Shallows, entre otras.

Blake Lively y Ryan Reynolds

Una de las cosas por las que también sus fans la idolatran es por su excelente relación sentimental que tiene con su esposo Ryan Reynolds ya que con el paso del tiempo se han convertido en una de las parejas favoritas de Hollywood por que ambos actores tienen una personalidad divertida y una gran química que se refleja en su contenido de redes sociales.