¡Qué feo! José Ron HUMILLA a Eva Cedeño en redes sociales

El elenco de la telenovela “Te doy la vida” ha dado por terminada sus grabaciones y por esa razón es que sus compañeros han querido dedicarse emotivo mensajes a través de las redes sociales pero el que le escribió José Ron a su compañera Eva Cedeño ha llamado la atención porque el actor reveló un detalle que sin querer la ha humillado ante todo los internautas.

Todo comenzó cuando el actor José Ron decidió compartir en su cuenta de Instagram una fotografía en donde aparece junto a Eva Cedeño, con quien compartió el protagónico en “Te doy la vida”, y la cual acompañó con un emotivo mensaje donde le agradece los gratos momentos vividos dentro del set.

“Mi querida Eva... Gracias por tu buena vibra, energía, alegría, entrega, talento, compromiso y complicidad para contar esta historia ¡Neta, no pudo haber sido mejor! Me divertí como no tienes una idea ¡Siéntete orgullosa y satisfecha del trabajo que hiciste! Eres una excelente actriz y una maravillosa protagonista”, escribió José Ron.

En ese mismo mensaje el famoso actor reveló que Eva Cedeño solía comer huevo antes de grabar las escenas y que esto provocaba que ella tuviera mal aliento, detalle que le resultaba muy incómodo sobretodo cuando había besos de por medio y le aconsejó que evitara hacerlo para sus próximos proyectos que llegara a tener dentro de la empresa Televisa.

“P.D. En tu próxima novela no comas huevito antes de los besos”, escribió José Ron en Instagram.

Dichas palabras causaron revuelo entre los seguidores de José Ron, quienes le cuestionaron si era verdad que la actriz tenía mal aliento o se trataba de una broma muy pesada. La actriz le agradeció sus palabras pero le destacó el hecho que no volviera a mencionarlo ¿Será verdad?

