¿Qué famoso de Hollywood está detrás de Shakira?

Shakira es una de las mujeres más bellas y talentosas que existen en el mundo del espectáculo actualmente, por lo que no es raro saber que existen muchos famosos detrás de ella.

Y es que la famosa cantante colombiana ha levantado varios rumores acerca de nuevos amoríos.

Esto ha derivado después de su tan sonada ruptura con Gerard Piqué, misma que te informamos aquí en La Verdad Noticias.

Este sería el famoso que es el nuevo interés amoroso de Shakira

Chris Evans sería el famoso que está detrás de Shakira

Tras su ruptura con Gerard Piqué y las noticias de un posible acuerdo para que ambos puedan ver a sus hijos, hay un famosos con el que la cantante colombiana ha sido vinculada; Chris Evans.

Y es que desde este acontecimiento fueron muchos los que se sumaron a pedirle una oportunidad en el amor, inclusive Shakira vivió una propuesta de matrimonio en la puerta de su casa hecha con un aerosol, propuesta que más que romántica es aterradora.

Pero fue una acción de la colombiana la que ha puesto a especular a todos en internet, pues el mismo día en el que se dio a conocer su ruptura con el futbolista, la cantante comenzó a seguir a Chris Evans en redes sociales.

Ahora durante una entrevista reciente fue el actor que da vida al Capitán América quien confesó estar pensando seriamente en iniciar una relación amorosa.

Debido a lo anterior fue cuestionado sobre los rumores de Shakira a lo que el actor comentó:

"Shakira es espectacular. Sería demasiado decir si saldría con ella delante de las cámaras"dijo de manera educada el actor.

Actualmente Chris Evans se encuentra viviendo en Boston, y regularmente se encuentra viajando por su trabajo, y casualmente ha estado en las mismas en las que ha estado Shakira mientras él promociona su película el Hombre Gris.

Motivo por el que la prensa especializada en chismes de farándula ha comenzado a especular que en alguno de estos viajes ambos se habrían visto.

Te puede interesar: Shakira y Piqué siguen en desacuerdo por la custodia legal de sus hijos

¿Qué canción le dedicó Shakira a Piqué?

Shakira y Piqué tuvieron una relación por 12 años

No cabe duda que la colombiana sigue rompiéndola a nivel mundial teniendo millones de reproducciones con sus canciones.

Sin embargo hay a varias canciones que la colombiana le dedicó a Piqué cuando aún estaban juntos aquí traemos una recopilación de algunas.

Loca

Esta canción lanzada en 2010 podría representar una de las primeras canciones dedicadas al defensa español, pues en ese entonces ya habían comenzado a salir parte de la letra dice "Yo soy loca con mi tigre | Él está por mí... y por ti borró"

Me enamoré

Esta canción narra el inicio de su relación con Piqué, pues describe además los atributos que más le gustaron "Mira que cosa bonita, que boca más redondita, me gusta esa barbita", además de que menciona la diferencia de edad que tiene con el jugador"pensaste todavía es un niño, pero qué le voy a hacer"

23

En esta letra la colombiana vuelve a hablar de la mirada del jugador de la cual se enamoró "Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules".

Además de que 23 es el número de la edad que tenía piqué cuando se conocieron.

