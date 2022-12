¿Qué ex RBD fue criticado por realizar una sesión de fotos con maquillaje?

Christian Chávez ha sido uno de los cantantes que más ha demostrado abiertamente su personalidad, sin importar lo que la gente piense, sin embargo, también ha sido fuertemente criticado y señalado tras compartir una sesión de fotos en la que aparece maquillado.

A través de Instagram, el también actor sorprendió a todos al lucir un pantalón de cuero, playera rosa y un abrigo de peluche con muchos colores. Todo esto, acompañado de un labial rojo vibrante que destacaba entre su maquillaje.

La fotografía de Christian Chávez

A pesar de que sus fotografías obtuvieron muchos halagos por parte de sus seguidores, hubo quienes se dejaron ir con todo y arremetieron en contra del exintegrante de RBD por “parecer una mujer”.

“Esa sesión está muy x”, “¿Quién es la niña?”, “Que rejuvenecida se mira la Jamie Lee Curtís”, “Chavela Vargas”, “Qué feo que tengan que llamar la atención de esa forma, dan pena ajena”, “Pensé que era Federica la de Kabah”. “Nunca triunfe por mi talento, deja ver si triunfo usando maquillaje y ropa de mujer como buen estereotipo de la comunidad, la sesión”, fueron algunos comentarios.

Hasta el momento, la celebridad no se ha manifestado sobre las críticas que han generado sus imágenes, sin embargo, no es la primera vez que está en el ojo del huracán por su forma de vestir.

Hace unos meses, subió una fotografía en sus redes sociales donde lucía una chamarra de color morado, la cual dejaba al descubierto gran parte de su pecho y abdomen. Dicha imagen provocó que muchos internautas lo señalaran de “vestirse como mujer”.

Posterior a esa publicación, compartió otra foto junto a un poderoso mensaje para aceptarse a uno mismo, a pesar de las burlas o los mensajes de odio que puedas recibir.

“GRACIAS porque nuestra luz y ganas de cambiar el mundo puede más que muchos mensajes de odio ¡¡GRACIAS porque lo bueno siempre pesa más!! PD. Esta foto no la había subido por separado por miedo a los comentarios o los likes y ¿Saben una cosa? … Sigo en el proceso de amarme tal como soy, luz y oscuridad”, escribió en aquella ocasión.



Actualmente, Christian Chávez está trabajando en el próximo reencuentro que tendrá RBD para enero del próximo año, donde estarán la gran mayoría de los integrantes, a excepción de Poncho Herrera, quien no ha dicho sus motivos por los cuales no estará presente.

