¿Qué es el síndrome Ramsay Hunt? Enfermedad que padece Justin Bieber

Justin Bieber confiesa que padece el síndrome de Ramsay Hunt

Hace unas horas Justin Bieber dio a conocer por medio de sus redes sociales que padece el síndrome de Ramsay Hunt, por lo que tuvo que cancelar algunos de sus conciertos, pero ¿De qué trata la enfermedad y qué síntomas produce?

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Justin Bieber reveló que tiene parálisis facial y pidió a sus fanáticos oraciones para su recuperación.

Este padecimiento es una erupción que incluye dolor alrededor del oído, la cara o la boca y se origina cuando el virus de la varicela-zóster afecta un nervio de la cabeza.

Síndrome de Ramsay Hunt

Estos son los síntomas del síndrome de Ramsay Hunt

El síndrome es provocado por la varicela-zóster, causante de la varicela y la herpes zóster y originan afectaciones al nervio facial que está cercano al oído interno, así como irritación e hinchazón del nervio, tal como revela el portal "Medline Plus".

El padecimiento en su mayoría se presenta en adultos mayores, aunque en niños es posible, los casos son muy escasos.

Entre los síntomas que se presentan está el dolor en el oído, vértigo, erupción dolorosa en el tímpano, lóbulo de la oreja, lengua, paladar en el lugar del nervio afectado, debilidad en un lado de la cara, dificultad para cerrar un ojo y comer.

¿Cómo está la salud de Justin Bieber?

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante Justin Bieber reveló que tiene parálisis facial, lo que origina que la mitad de su rostro esté inmovilizada.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír, mi fosa nasal no se mueve. Hay una parálisis total en la mitad de mi rostro”, comentó.

Justin Bieber pidió a sus fanáticos comprensión ante su lucha contra el síndrome Ramsay Hunt, afirmando que por el momento tendrá que descansar y relajarse, para volver a sus presentaciones en un futuro.

