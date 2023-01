¿Qué es el chip que se implantó Gustavo Adolfo Infante para dejar de beber?

Gustavo Adolfo Infante es uno de los periodistas más polémicos del mundo de los espectáculos, pues no teme decir lo que piensa, lo que a menudo le ha traído serias consecuencias, aunque parece importarle poco, pues, siempre se encuentra arremetiendo contra los famosos que le caen mal.

Y es que el titular de De Primera Mano, no se guarda las cosas y deja muy en claro lo que opina de los artistas, sin embargo no todo es miel sobre hojuelas para el periodista, pues se ha enfrentado a algunos problemas que lo han aquejado desde hace algun tiempo.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, el famoso enfrenta problemas con gente como Sergio Mayer, Alfredo Adame y más recientemente con Gloria Trevi, pero por ahora ha decidido atender su salud con un inusual método para dejar el alcohol.

Inusual método de Gustavo Adolfo Infante para dejar el alcohol

Fue hace unos días cuando el periodista informó a su audiencia que pensó en cambiar su salud y su vida por lo que decidió someterse a un procedimiento para dejar el alcohol definitivamente, por lo que ayudado de Claudio Yarto se decidió a ponerse un implante de Naltroxena.

El chip que se implantó Gustavo Adolfo Infante, provoca reacciones en el cuerpo que hacen que hacen que se bloqueen los neurotransmisores de las sustancias adictivas, por lo que ayuda a que la persona no sienta deseos de consumir alcohol o cualquier otra droga.

Aunque el periodista aclaró que él nunca ha sido un alcohólico, confesó que es una sustancia que quiso dejar fuera de su vida por ser nociva para la salud, pues no sólo le causaba subir de peso, sino que otros daños a su organismo que prefiere evitar de este modo.

“Mi vida dio un giro de 180 grados ... Tomé una decisión que me cambió, aunque nunca he padecido de alcoholismo, quise dejarlo a un lado de manera definitiva, por mi bien, por mi salud y para bajar de peso”

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante revela quién está detrás de las demandas hacia Gloria Trevi

Polémicas declaraciones de Gustavo Adolfo Infante

Polémicas declaraciones de Gustavo Adolfo Infante

No es un secreto para nadie que Gustavo Adolfo Infante, no tiene en su estima a Golria Trevi desde hace ya varios años, pues sus declaraciones contra ella por el caso del Clan Andrade, aún lo persiguen.

Muchos fans se preguntarán ¿Qué es el clan Andrade?, por lo que aquí en La Verdad Noticias lo explicaremos brevemente, resulta que en los 90 Gloria Trevi y Sergio Andrade, tenían un grupo de jovencitas adolescentes a las que prometieron ser famosas, y de las cuales sergio abusaba psicológicamente, físicamente y sexualmente, el caso se destapó a finales de los años 2000.

Y tanto Sergio como Gloria fueron encarcelados por estas acusaciones, aunque Trevi fue absuelta por las autoridades en 2004, mientras que Sergio tuvo que cumplir su sentencia hasta 2008.

Es por eso que ante este aso el polémico conductor expresó alguna vez

“Me gusta su disco pero yo no la iría a ver. O sea porque a mí no se me olvida que ella era la que juntaba a las niñas y se las llevaba a Sergio Andrade”, dijo hace algunos años.“Me gusta su disco pero yo no la iría a ver. O sea porque a mí no se me olvida que ella era la que juntaba a las niñas y se las llevaba a Sergio Andrade”.

En otro momento agregó:

“Era una marrana Gloria Trevi, digan lo que quieran la tipa es una puerca, es una cerda, o sea por qué, porque hay niñas de 12, 13 años puede ser su hija señora, puede ser su hermana puedes ser tú”,

Estas declaraciones han causado controversia, pues, recientemente, el periodista indicó que apoyaba la demanda que interpusieron dos mujeres en contra de la cantante en Los Ángeles California, por lo que explicó que su percepción sobre la cantante no ha cambiado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en Instagram en