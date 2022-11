¿Qué enfermedad padece Sharon Stone? Descubre qué la podría matar. Foto: expansion.mx

Siendo una de las actrices mejor cotizadas en los años 90, no es la primera vez que Sharon Stone ha revelado a la prensa algunos de los pasajes más oscuros de su vida como madre, mencionando que ha sufrido de 9 abortos y ahora parece que su salud es delicada debido a una enfermedad peligrosa, ¡no le pierdas el dato!

En La Verdad Noticias queremos decirte que la actriz has comentado a los medios, que como mujer no ha encontrado un foro para poder hablar de los problemas más graves de las madres, como es el caso de los abortos espontáneos e incita a las mujeres a ser más abiertas en este tema y no sobrellevar estas tragedias en secreto.

Anteriormente, te contamos que la actriz estará de vuelta en película del Universo Cinematográfico de DC, en el que hace casi 20 años encarno a la villana Laurel Hedare, en la película de Catwoman, protagonizada por Halley Berry, siendo aclamada por el público por su increíble personificación del personaje.

Esta es la enfermedad que padece Sharon Stone

Stone. Foto: nbcnews.com

La modelo ha revelado que fue sometida a una intervención innecesaria debido a un diagnóstico erróneo y optó por una segunda opinión, además de que llamo a las mujeres a no tener miedo de exigir un segundo diagnóstico y priorizar su salud.

En su segundo examen, el médico encontró un tumor fibroide grande que debe ser extirpado de inmediato, que pone en peligro la vida de la modelo y podría provocarle cáncer, razón por la cual ella compartió en sus redes sociales este mensaje:

"Estaré fuera de 4 a 6 semanas para recuperarme por completo. Gracias por su atención. Todo está bien"

¿Cuáles son los síntomas de los fibromas?

Aunque en la mayoría de los casos no hay ningún síntoma notable, pero si bien es cierto que hay algunas señales de alerta como dolor pélvico, estreñimiento, dolor de espalda, periodos menstruales que duran de más, sangrado abundante, recuento bajo de glóbulos rojos y dificultad para vaciar la vejiga

