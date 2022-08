¿Qué edad tenía Johnny Depp en Sleepy Hollow?

Todos conocen la leyenda Sleepy Hollow (El jinete sin cabeza) escrita en 1820 por el escritor Washington Irving, pero… ¿Qué tanto sabes sobre su adaptación en el cine con Johnny Depp como protagonista?

Cuando se estrenó la película Sleepy Hollow el 17 de noviembre de 1999, Depp tenía 36 años de edad y el papel que interpretó fue el del detective Ichabod Crane.

Lo interesante de la historia de este filme fue que su director Tim Burton decidió cambiar ligeramente el argumento de la misma y vaya que fue bien recibida por los críticos y el público en general porque no por nada se ganó un Óscar por tener la mejor dirección artística y un BAFTA por mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario.

Cabe destacar que ésta fue la tercera película en la que participaron juntos ya que Depp y Burton ya se habían conocido.

Hairstyle de Johnny Depp en Sleepy Hollow

El Hairstyle que traía Johnny Depp en la película Sleepy Hollow era un corte de cabello “Grunge” en cabello largo, un estilo que le gustó tanto que ha utilizado en varias etapas de su vida.

Reparto de Sleepy Hollow

El reparto de la película Sleepy Hollow fue el siguiente:

Johnny Depp

Christina Ricci

Christopher Walken

Michael Gambon

Christopher Lee

Lisa Marie

Miranda Richardson

Casper Van Dien

¿Cuál de todos ellos crees que haya sido el jinete sin cabeza?

¿Dónde se filmó La leyenda del Jinete sin Cabeza?

La película Sleepy Hollow que protagonizó Johnny Depp no se grabó en el verdadero Sleepy Hollow de Estados Unidos sino en Inglaterra, específicamente en Lime Tree Valley. Si no has visto el filme, puedes rentarlo en la plataforma de YouTube.

