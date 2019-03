¡Que dramática! Participante ROMPE en llanto en pleno programa de TV Azteca

Durante el programa "Este es mi estilo" que se transmite por TV Azteca, una de las participantes que ha causado revuelo en las redes sociales ha sido Italia, quien durante la gala del pasado sábado, acudió caracterizada como la cantante Cher, aunque el vestuario que eligió no fue del agrado de los jueces.

El vestuario de la participante Italia fue duramente criticado por los jueces, quienes se cuestionaron si el look que eligió, era el adecuado para asistir a un pool party (fiesta de piscina).

“Esto no es un invento que me invente ahora y voy a ir así para salvarme”, “Depende la hora me llevaría los lentes”. Mencionó Italia.

Mientras que el jurado David Salomón le cuestionó a la participante, si realmente asistiría a un pool party, el juez le dijo que fuera honesta; aunque la concursante no pudo contener el enojo y rompió en llanto en pleno programa de TV Azteca.

“No tenía otro presupuesto para comprarme algo más, no sé, yo hice lo que pude hacer y me hice esto, pensando en las dos ocasiones”.

Quizás te pueda interesar: Yanet García sufre terrible descuido y deja ver TODO debajo de su vestido (FOTO)

Los mensajes de los usuarios no se hicieron esperan, mientras unos defienden a la participante, otros la han criticado por ser su actitud en la emisión de TV Azteca.

"Ella siempre saca colmillo cuando alguien no va bien vestida pero ahora sé suelta a llorar porque su vestuario estaba horrible", "Siempre llorando por todo, pero para criticar ahí si no se mide", "@italiaaguado ya no te hagas la víctima, no todo lo vas a resolver llorando en esta vida". Fueron algunos mensajes de los usuarios.