¿Qué dijo Laura Zapata sobre los supuestos mensajes en contra de Lucía Méndez?

Laura Zapata le puso punto final a la incógnita que había surgido, después de que salieran a la luz algunos videos en los que aparentemente le envió indirectas a la también actriz y cantante Lucía Méndez, luego de que esta última hiciera pública la supuesta demanda que interpuso en contra de la hermana de Thalía y Sylvia Pasquel.

Se empezó a especular qué Laura Zapata se burlaba de la situación a través de sus redes sociales y es que tras el comunicado que compartió Méndez, comenzó a publicar clips con frases que sus seguidores señalaron como indirectas para la actriz:



“Amigos, estoy segura de que la vida se encargará de poner a cada payaso en su circo y a cada reina en su trono”, expresó.

Hace unas horas Zapata lanzó un video más aclarando que no se encontraba mandando indirectas para nadie: "¡Hola, amigos! No estoy con mis frases dirigiéndome a nadie, solamente es lo que se me ocurre en el día, en el momento", expresó la actriz.

Sin embargo, terminó dicho clip con una frase contundente: "Solo les quiero decir que: 'La que puede, puede y la que no, pues, critica", finalizó.

Claro que sus seguidores no se podían quedar con los brazos cruzados y, emitieron comentarios al respecto, estaban quienes apoyaban a Zapata:



"Y a quién le quede el saco", "Eres lo máximo, tú di lo que quieras, eres inteligente, estás más allá del bien y el mal", "A quien le quede el saco que se lo ponga, reina", "Cuando una persona se siente menos, se siente agredida por cualquier comentario, así es que tú sigue adelante que eres un mujerón", "Es imposible no enamorarme de ti, eres una hermosa sabia", señalaron usuarios.

No obstaste, otros seguían sin creer que no dedicaba dichas fresas a Méndez:



"Pero igual siento que lo que sale de tu boca, es lo que siente tu corazón", "Las indirectas pueden ser directas", "Así como tú criticas a Lucía, ese si te queda como anillo al dedo", "Gracioso, pero no de risa, sino de raro", comentaron usuarios.

