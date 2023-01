¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre el escándalo del cantante Bad Bunny?

Gustavo Adolfo Infante es catalogado como uno de los periodistas más polémicos del mundo del espectáculo, pues no es un secreto que, con sus constantes declaraciones sobre la vida de algunos artistas, ha protagonizado uno que otro escándalo, es por eso que, en esta ocasión, arremetió en contra del cantante Bad Bunny.

Y es que al intérprete de “Ojitos lindos” se le captó con un séquito de fans que festejaban verlo, no obstante una chica se acercó a pedirle una foto y de inmediato le arrebató el celular para después aventarlo lejos y seguir su paso, dicha acción fue desaprobada por sus fans.

El cantante salió a dar una declaración en la cual aseguró que no se arrepentía de los hechos, por lo que comenzó a ser cancelado, lo que se vio reflejado en el número de reproducciones de su música, por tal motivo fue Gustavo Adolfo Infante quien señaló al cantante como un verdadero pelado y es que se rumora que la fan se encuentra en depresión:

"Es un gran aprendizaje para cualquier ser humano de que nadie es intocable, imbatible, nadie puede ser tan mamón como lo está siendo Bad Bunny; Es un verdadero pelado. Si te ponen un celular en la cara lo puede hacer para un lado, pero cómo lo avientas", declaró.

Asimismo, señaló que considera que Benito será olvidado por la gente si llega a tomarse 3 años de descanso como ahora se empieza a rumorar, de igual manera, apuntó a la poca conciencia que tuvo el cantante con su fan:

"Él es multimillonario, pero no sabe lo difícil que es para una persona comprarse un teléfono celular; ahí se pudo ir su vida, sus recuerdos familiares. No se le va a desmoronar la carrera, pero me da gusto porque es un golpe muy importante", señaló.

Por otra parte, indicó que es probable que el intérprete de “Me fui de vacaciones” reconsideré su retiro de la música: "La soberbia es el peor consejero de todo ser humano. Dijo que iba a estar retirado, pero después de todo esto, yo creo que puede recapitular su retiro".

Fue Addis quién declaró que una simple fan podría terminar con la carrera del cantante, por su parte Érika González añadió que debió tener un detalle con la fan: "Salgo y digo sabes cometí un error, me voy a buscar a la fan, le regalo un teléfono ¿Qué es un teléfono para él? Le da la foto, la invita a cenar y listo".

Infante recordó que Bad Bunny pasó de ser un empacador en el supermercado a un ídolo mundial, por lo que piensa perdió el piso, de igual manera, indicó que si debió tener un control de daños externó y que lo decía por qué él mismo la ha regado.

Este lunes el 'conejo malo' sorprendió de nuevo a sus fans y es que decidió poner sus redes sociales en privado, colocando solo un mensaje que decía: "Me van a extrañar".

