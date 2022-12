¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante de Ingrid Coronado?

Luego de que Ingrid Coronado realizara una denuncia en contra de su exesposo Charly López por presunto abuso sexual, la conductora también demandó al periodista Gustavo Adolfo Infante por violencia de género, debido a las supuestas declaraciones que realizó sobre ella.

En medio de la polémica por las impresionantes revelaciones que Charly López hizo en contra de Ingrid Coronado en el programa “De Primera Mano”, la cantante dio a conocer que presentó una denuncia en contra del ex Garibaldi por presunto abuso sexual, pero también solicitó a la Fiscalía General de la Ciudad de México medidas de protección en contra Gustavo Adolfo Infante por presuntamente haber sufrido violencia de género cuando en el programa estuvieron hablando sobre ella.

Gustavo Adolfo Infante y Charly López

Después de la primera audiencia del periodista se tuvieron que borrar los videos en los que se podía ver la entrevista que se hizo en el programa antes mencionado. Esto como medida a favor de Coronado, pues la juez del caso aseguró que sí se cometió violencia de género en contra de la cantante.

Sin embargo, en el programa de espectáculos perteneciente a Grupo Imagen, Infante argumentó que él no cometió algún acto en contra de Ingrid, pues solamente había entrevistado a su invitado especial.

“Yo considero que no he violentado a la señora Ingrid Cornado, pero pretendo no hablar de ella. Qué bueno que yo acato las normas, acato lo que las autoridades me pidan y si considera una juez que a través de la entrevista que yo hice violenté o hice violencia de género, pues prometo ya no hacerla”, dijo el comunicador.

Agregó que durante la primera audiencia sus abogados alegaron que la denuncia se habría tratado de un atentado en contra de la libertad de expresión, pero la juez no lo consideró así, pues dicha libertad también tiene sus limitantes, en este caso sería la protección de ella, lo que él habría sobrepasado.

Comentó que aceptó las medidas que se le impusieron, pues de lo contrario se habría enfrentado a un arresto de 36 horas.

Y es que desde su cuenta de Twitter, la conductora dijo que estaba pasando por una situación en donde la violencia de género estaba preponderando, pues aseguró que las pasadas declaraciones que se hicieron sobre su persona en el programa “De Primera mano” no tenían fundamentos sólidos, afectándola tanto a ella como a sus hijos y solo se hicieron en respuesta a una denuncia que había interpuesto en contra de su ex pareja por supuesto abuso sexual.

La conductora Ingrid Coronado

Por su parte, el ex Garibaldi realizó una conferencia de prensa en donde se defendió, argumentando no haber abusado sexualmente de Ingrid y que más bien ella habría sido víctima de violencia en otras relaciones.

“De los otros, qué sé yo, que tampoco voy a decir nombres, que la trataron mal y que se fue a vivir con él. No tengo yo por qué decirlo, que se la llevaron a vivir a Tecamachalco y que a los dos meses regresó porque el amigo sí la golpeaba y el amigo se drogaba, también sabía yo todo eso, ¿por qué no sale y le tira mala onda a esa gente que le ha tirado mala onda?”, dijo López.

Te puede interesar: Ingrid Coronado revela el horrible modo con el que Charly López la corrió de su casa