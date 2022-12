¿Qué dijo Anna Ferro sobre los hijos de Fernando del Solar?

Anna Ferro es una de las mujeres que más ha dado de que hablar luego del fallecimiento del conductor Fernando del Solar, pues supuestamente ha protagonizado uno que otro enfrentamiento con la también presentadora Ingrid Coronado, sin embargo, recientemente acaparó las miradas tras revelar lo que sucedió con los hijos que esta última tuvo con el argentino.

Aunque la situación con Ingrid Coronado es complicada, la maestra de yoga manifestó en entrevista para el programa “Venga la Alegría” que le daría mucho gusto volver a ver a los pequeños Luciano y Paolo.

“Amaría verlos, amaría estar en contacto con ellos, porque ellos son como mis hijos también, sin descartar a su mamá, porque su mamá tiene su lugar. Para Fer sus hijos eran lo más importante, tanto es así que los dejó súper cubiertos de muchas cosas que no lo puedo decir y no quiero decir más, en su debido momento si es que es necesario mostraré algo en documentación. Prefiero hacerlo más que hablarlo y si el día de mañana ellos quieren llegar a abrazarme, platicar (yo estoy abierta)”, declaró.

A raíz de las declaraciones de Ingrid Coronado con relación a que iniciará un proceso legal para recuperar el patrimonio de sus hijos menores, Ferro replicó: “Yo confío plenamente en la ley, en lo que dejó Fer, en todo como está estructurado, cómo lo hizo, en mis abogados también, claro, tengo que confiar en ellos, confío plenamente en que todo se va a acomodar para bien de todos”.

Sobre la gente que la ha criticado por esta situación, Anna dijo: “Me ofendería o trataría de aclararlo si no supiera quién soy. Que no duele, que no lastima, ¡claro que sí!, soy ser humano, ¡ya basta de atacarme!, ¡ya basta de estar haciéndonos tanto daño!, y lo vuelvo a decir, no se compren historias que no son suyas, porque gracias a ese pasado que tuvo Fer con ella, llegó a mí, ella es un pasado y yo soy un presente, yo soy su esposa y ella es la mamá de sus hijos”.

Finalmente, la viuda del conductor de televisión aseguró que Del Solar le envió un mensaje de apoyo desde el más allá. “Había llorado yo muchísimo y le dije que se me hacía injusto, estaba yo despotricando y decía que era injusta la vida, por lo que estaba yo pasando después de todo lo que habíamos vivido y compartido, entonces entre durmiendo, sentí literal como me tomaba aquí del brazo y me decía ‘Ana aquí estoy, confía’”, relató.

Hace unas semanas, durante su participación en el programa "Ventaneando", Ingrid Coronado reflexionó sobre todo lo que ha pasado tras la muerte de su ex pareja.

“Lo que me da tristeza es que, a lo largo de 10 años, yo sí pude ver esta versión de él como persona, con respecto a mí, pero nunca me imaginé que dejara desprotegidos a mis hijos. Finalmente, esta no es la noticia que yo esperaba, yo hubiera querido otras cosas”, declaró.

Además, especificó lo que ella considera que sucedió con otras propiedades que pertenecieron a Fernando del Solar y cuyos beneficios no serán destinados a los hijos que tuvo con él.

“Evidentemente, yo no esperaba que el testamento saliera de esa manera, porque evidentemente, y lo digo porque ya ustedes conocen toda esa información, no es que la haya dado yo. Sobre lo de la casa del Pedregal, lo del departamento en La Florida, hay como varias cosas que me imagino que vendió, que deben estar en la cuenta de banco, para que mis hijos se quedaran con la cuenta de banco tendría que haberlo especificado en el testamento, esto es importante que lo sepan, las cuentas de banco son para el beneficiario en la cuenta de banco”, detalló la conductora.

