¿Qué dijeron los conductores de Ventaneando tras lo sucedido con Yordi y Sasha?

Los conductores del programa de espectáculos, conocido como “Ventaneando”, acapararon las miradas luego de las declaraciones que realizaron sobre lo sucedido entre Sasha Sokol y Yordi Rosado, quien resultó defendido por parte de los famosos presentadores.

Todo comenzó cuando Sasha, al no opinar lo mismo que Yordi se lanzó en contra del conductor a través de un tuit, en el cual aseguró “Yordi no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas”.

Sasha agregó en otro tuit: “Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste”, escribió.

Sobre este tema, los conductores de ‘Ventaneando’ se pronunciaron y dieron su opinión, fue primero Daniel Bisogno, quien aseguró no estar de acuerdo con la ex Timbiriche.

“Después de tantos años de lo que pasó con Sasha y Luis de Llano, de lo que todos recordamos, fue un amor muy importante para los dos, hasta que entró una furia en ella, y aquí le reclama a Yordi y dice que le faltó empatía y no experiencia, y yo no lo creo así”, comentó Daniel Bisogno.

Ante las declaraciones de Sasha, Linet Puente también opinó: “Pues hay un tema, porque como entrevistador tampoco te vas a poner a pelear o a juzgar”.

Mientras que Pati mencionó que muchas veces como entrevistadora te puedes quedar en shock ante las declaraciones de tus entrevistados y aseguró que eso podría haberle pasado a Yordi.

“Hay un punto que se nos olvida, muchas veces mientras realizas una entrevista, te quedas mudo, no sabes qué hacer o qué decir, esto no quiere decir que estoy a favor o en contra de lo que sucedió, hablo como una persona que hace entrevistas, que de pronto me sueltan una bomba y me quedó en shock, seguro eso le pasó a Yordi”.

Sin embargo, Linet Puente consideró que Yordi tuvo que ser más consciente de que hablaban de una menor de edad: “Creo que hay una parte en la que Yordi se debió cuestionar que estaba con una menor de edad”.

A lo que Pati Chapoy expresó: “Recuerda que no es periodista”, justificando su probable falta de experiencia.

