¿Qué dice Jake Gyllenhaal sobre relanzamiento de "All too Well" de Taylor Swift?

Para millones de swifties en el mundo, "All too Well" es la canción más emocional de "RED" y, probablemente, el más detallado relato de su romance con Jake Gyllenhaal, entonces ¿qué dice el actor respecto al relazamiento del tema y álbum?.

De acuerdo a una fuente cercana al actor: "Jake no tiene ningún interés en nada de eso. No lee chismes ni les presta atención, está viviendo su vida y se concentra en sí mismo", "Está ignorando todo el ruido", agregó la fuente.

Después de que Taylor Swift reveló que grabó una versión extendida de "All Too Well", los fan hicieron tendencia a Gyllenhaal en diversas ocasiones por las novedades del relanzamiento de "RED", pero él ha elegido ignorar dichas noticias.

La versión de 10 minutos de "All too Well"

Este 12 de noviembre, la ganadora del Grammy lanzó "RED (Taylor´s version)" gracias a lo cual rompió varios récords en streaming, siendo una de sus canciones más reproducidas la versión de 10 minutos de "All too Well".

Para celebrar la regrabación de uno de sus álbumes más populares, Taylor Swift anunció el lanzamiento de "All too well: The Short Film", protagonizado por Saddie Sink y Dylan O´Brien, supuestamente como Swifft y Gyllenhaal.

"No puedo empezar a expresar mi gratitud a Sadie y Dylan por darnos todo lo que tenían para contar esta historia. All Too Well El cortometraje está disponible en YouTube", escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cuándo salieron Taylor Swift y Jake Gyllenhaal?

Taylor Swift y Jake Gyllenhaal durante su romance en 2010

Swift y el actor fueron vistos pasando tiempo juntos en octubre de 2010 y salieron durante tres meses antes de terminar. La ruptura dio pasdo a “Red”, el álbum que Taylor Swift escribió sobre su “peor novio”, Jake Gyllenhaal

Aunque el romance de Taylor Swift y Jake Gyllenhaal fue corto, su impacto perdurá a 11 años de su ruptura, pero el actor parece haberlo superado por completo y no tiene ninguna opinión sobre el relanzamiento de "RED".

